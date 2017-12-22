В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В климатической системе парка Зарядье использованы преобразователи частоты VACON Одной из главных достопримечательностей открывшегося осенью 2017 года в центре Москвы ландшафтного парка Зарядье стала покрывающая площадь в 8,3 тысячи квадратных...

Одной из главных достопримечательностей открывшегося осенью 2017 года в центре Москвы ландшафтного парка Зарядье стала покрывающая площадь в 8,3 тысячи квадратных метров стеклянная кора. Пространство под ней разделено на несколько климатических зон. В каждой из них, включая павильоны Ледяная пещера и Заповедное посольство, поддерживается определенная влажность и температура воздуха. Для реализации сложных алгоритмов управления микроклиматом в режиме реального времени проектировщики инженерных коммуникаций парка использовали технологию частотного регулирования двигателей климатических установок на базе преобразователей частоты VACON серии 100 FLOW. Их применение сокращает затраты электроэнергии в среднем более чем на 30 процентов.В общей сложности в климатической системе парка, обслуживающей купол, киноконцертный зал и другие постройки, установлено 320 частотных преобразователей этого типа мощностью от 0,75 до 18 киловатт. Все они были поставлены на объект в специальном защищенном исполнении IP54, устойчивом к воздействию пыли, брызг и дождя. Приводы работают в системах приточной вентиляции и холодоснабжения.В частности, ими оборудованы перекачивающие насосы, подающие в климатическую систему теплоноситель, рассказывает Дмитрий Гуляев, руководитель направления проектных продаж решений для отопления, вентиляции и кондиционирования концерна Danfoss, владеющего компанией VACON и принимавшего участие в проектировании системы и обучении персонала эксплуатирующей организации.Как объясняет специалист, использование частотных преобразователей не только позволяет управлять системой в автоматическом режиме, но и значительно продлевает срок службы насосов, вентиляторов и электродвигателей. Благодаря плавному пуску и защитным функциям увеличение времени их работы до замены или ремонта возрастает на 30-70 процентов.Что касается экономии электроэнергии, то она становится возможной потому, что двигатели потребляют ровно столько энергии, сколько необходимо для выполнения задачи, и почти никогда не работают на полной мощности. На таких масштабных объектах, как Зарядье, это позволит экономить значительные средства.Преобразователи частоты переменного тока VACON 100 FLOW имеют ряд дополнительных функций, которые были специально разработаны для систем регулирования расхода в установках с несколькими насосами, а также несколько встроенных прикладных программ для различных условий эксплуатации. Меню и клавиши управления полностью русифицированы, кроме того, данный привод позволяет работать с длиной экранированного моторного кабеля до ста метров без установки дополнительных фильтров, добавляет Дмитрий Гуляев.www.danfoss.ru