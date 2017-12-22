В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт теплоизоляционных материалов из России значительно превышает импорт 11 декабря в Москве прошел пресс-ланч, организованный компанией ТЕХНОНИКОЛЬ и посвященный перспективам развития рынка теплоизоляционных материалов в России и...

11 декабря в Москве прошел пресс-ланч, организованный компанией ТЕХНОНИКОЛЬ и посвященный перспективам развития рынка теплоизоляционных материалов в России и основным драйверам роста. В мероприятии приняли участие руководитель направления Минеральная изоляция Василий Ткачев, руководитель направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков, коммерческий директор направления Полимерная изоляция Александр Рожин. В общей сложности в структуре ТЕХНОНИКОЛЬ производство теплоизоляционных материалов осуществляется на 15 заводах, где работают 2600 человек, действуют 3 научных центра. Масштабы направления позволяют ТЕХНОНИКОЛЬ выступать экспертом на рынке теплоизоляции.По данным маркетинговых исследований ТЕХНОНИКОЛЬ, на 2017 год основными сегментами теплоизоляционных материалов являются каменная вата, 45 процентов потребления, стекловата, 24 процента потребления, пенопласт, 17 процентов потребления, экструзионный пенополистирол, 13 процентов потребления, PIR, 0,5 процента потребления. Начиная со второй половины 2014 года и до 2016 года на спрос на теплоизоляционные материалы серьезное влияние оказал экономический спад в России. Но уже в 2017 году ситуация постепенно начинает стабилизироваться.Если в 2016 году сегмент каменной ваты показал спад в размере 2 процентов, то в 2017 году мы фиксируем рост на 3 процента. При этом динамично растет экспорт. По итогам первых девяти месяцев 2017 года объем экспорта соответствует объему аналогичного периода 2016 года. Причем экспорт каменной ваты из России более чем в два раза превышает импорт. И на сегодняшний день ТЕХНОНИКОЛЬ, это номер один среди экспортеров каменной ваты в России, рассказал руководитель направления Минеральная изоляция Василий Ткачев.Основными драйверами строительного рынка эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ считают строительство спортивных объектов, сельско-хозяйственную отрасль, программу реновации ЖКХ, региональные инвестиции и жилищное строительство. Учитывая ожидаемый рост жилищного строительства, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ видит для себя перспективным развитие сегментов кровельной и фасадной изоляции, а также сегмента общестроительной продукции для ремонтов и частного использования. Кроме того, в связи с ростом промышленности и модернизации по программе ЖКХ будут востребованы изоляционные материалы технического назначения и огнезащиты. В итоге, в 2018 году эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ ожидают рост сегмента каменной ваты на 5 процентов.Российский рынок экструзионного пенополистирола в 2017 году вырос на 6 процентов. Это произошло в большей степени благодаря активизации жилищного строительства в Москве, центральных регионах и на юге страны, отметил коммерческий директор направления Полимерная изоляция Александр Рожин. Продолжающееся уже не первый год падение спроса на строительный пенопласт позволяет XPS активно замещать его на конструкциях фасадов и фундаментов. Одним из драйверов роста рынка XPS мы видим тренд на энергоэфективность зданий, ужесточение норм на тепловую защиту зданий и, как следствие, увеличение толщины теплоизоляционного слоя.Полимерная изоляция также активно экспортируется. В частности, ТЕХНОНИКОЛЬ на данный момент поставляет экструзионный пенополистирол в 27 стран мира, включая такие экзотические, как Шри-Ланка, Мексика и Мальдивская Республика. Направление теплоизоляции PIR в России пока только развивается, но является весьма перспективным. Этому может способствовать популярность материала в США и Европе, а также наблюдающийся в мире кратный рост потребления полиуретана по всем сегментам.Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Рязани собственное производство утеплителя PIR. Сейчас доля PIR-плит занимает 0,5 процента рынка теплоизоляционных материалов. Продукт новый для России, но мы видим заинтересованность потребителей в нем. Это подтверждает и география применения продукта, от Калининграда до Владивостока, несмотря на дорогую логистику. Поэтому мы прогнозируем дальнейший рост и к 2020 году, с учетом сэндвич-панелей ожидаем увеличение доли до 5 процентов, а к 2025 году до 7 процентов от общего объема рынка утеплителей в стране, поделился планами руководитель направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков.www.tn.ru