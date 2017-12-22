В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологичные полигоны ТБО, это не миф 21 ноября 2017 года в Москве в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki состоялась международная конференция Полигоны ТБО. Технологии, проектирование, управление отходами. В рамках...

21 ноября 2017 года в Москве в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki состоялась международная конференция Полигоны ТБО. Технологии, проектирование, управление отходами. В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы отрасли. Утилизация бытовых отходов с сохранением экологического баланса, применение геосинтетических материалов при строительстве и рекультивации полигонов, а также были обозначены законодательные аспекты и проблемы эксплуатации. В конференции приняли участие представители компаний и проектировщики из Италии, России и Польши, а также представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Проблема переработки отходов в России стоит достаточно остро как на потребительском, так и на законодательном уровне. В отличие от Европы, где процесс отладки логистики и утилизации отходов длился около 70 лет, в России этот механизм только начинает набирать обороты. Однако, как и представители разных компаний, которые начинают разрабатывать и предлагать новые технологии, так и законодательство РФ постепенно меняется в этом направлении.Важнейшими приоритетами для нас сегодня являются бережное и экологичное обращения с отходами, максимальное вовлечение их во вторичную переработку, потом уже их утилизация и обезвреживание. В связи с этим мы проводим реформу, ограничивающую попадание определенных видов отходов на полигон, которые можно переработать вторично, в том числе отходы, состоящие из пластика, стекла или картона, во вступительном слове обозначила Арина Жежерова, заместитель начальника отдела регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии РФ.Инициатором встречи выступила компания ТеМа, один из ведущих европейских производителей продукции и комплексных решений для систем армирования, дренажа, защиты и изоляции в промышленном, гражданском, дорожном и экологическом строительстве. Наши заводы находятся в шести странах мира, и на каждом из них мы производим продукцию из вторичного сырья, который закупаем на отгрузочных станциях твердых бытовых отходов. Наши геосинтетические материалы изготавливаются из высокопрочного полиэтилена и полипропилена, которые при строительстве полигонов способны заменить не только до одного метра традиционного дренажа из щебня, но и сэкономить деньги, делится Никола Бузатта, ТеМа, Италия.В процессе обсуждения представители компании смогли обменяться европейским и российским опытом, а также получить обратную связь от проектировщиков. Это, несомненно, положительно скажется на будущем строительстве и рекультивации полигонов, в том числе и в вопросах организации дренажа фильтрата в основании, применения геоматериалов и бентонитовых матов. Участники обсудили современные тенденции при сооружении объектов, а также технологии сортировки мусора. Особое внимание было уделено дренажу биогаза, который в зависимости от разумности применения может стать либо источником дополнительной энергии, либо обернуться катастрофой для самого полигона или ближайших к нему районов.Мы понимаем, что за пару лет невозможно пройти тот путь, которым шли европейские страны десятилетиями. Но мы делаем широкие шаги вперед, ведь чем быстрее мы начнем вовлекать власть в проблему, чем активнее будет наша позиция, тем быстрее мы сможем преодолеть все препятствия на пути к созданию экологических полигонов и росту переработки из вторичного сырья, поделился Дмитрий Варбанский, руководитель направления профилированных мембран и геосинтетических материалов ТеМа.www.temaitalia.com