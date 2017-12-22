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СОЮЗ-Центр успешно обновляет сертификат FSC

22.12.2017 15:16 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С 4 по 8 декабря 2017 года компанией СОЮЗ-Центр успешно пройден инспекционный аудит в рамках трансферта сертификата в Ассоциации по сертификации Русский регистр, в ходе которого был подтверждено соответствие методов контроля древесины и цепочки поставок предприятия требованиям FSC. Таким образом, сертификаты FSC, выданные предприятию в октябре 2016 года, будут обновлены. Более года назад компания СОЮЗ-Центр прошла FSC-сертификацию. Независимыми аудиторами NEPCon была осуществлен контроль производственной цепочки от заготовки сырья до доставки товаров потребителю. В процессе аудита были проведены консультации с руководством организации, осуществлена проверка логистических и закупочных схем, производства и документации по выполнению требований европейского стандарта ответственного лесопользования. Также была проведена полевая проверка нескольких поставщиков контролируемого материала. Нарушения законодательства и правил лесопользования выявлены не были.

На основании выводов аудиторов компании СОЮЗ-Центр будут продлены сертификаты по контролируемой древесине, Control Wood, удостоверяющие, что управление лесным участком и лесопользование на нем соответствует предъявляемым требованиям, а также сертификат цепи поставок, Сhain of Custody, COC certificate, который удостоверяет, что продукция изготовлена из законно добытого сырья.

www.soyuz-centre.ru
 
 
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С 4 по 8 декабря 2017 года компанией СОЮЗ-Центр успешно пройден инспекционный аудит в рамках трансферта сертификата в Ассоциации по сертификации Русский регистр, в...

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