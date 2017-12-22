Мясникович о декрете ПВТ 2.0: главное, что это наши идеи, а не МВФ

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Декрет "О развитии цифровой экономики" или, как его еще называют, Декрет о ПВТ 2.0 может иметь мощные и позитивные последствия, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

Политик отметил: он рад тому, что белорусы пришли к этому проекту первыми, а также тому, что данное решение не было навязано со стороны.

"Мы еще не представляем, насколько могут быть мощные и позитивные последствия. И главное – что мы первые. Главное – что это наш проект, что это наши идеи. Ни МВФ, ни другие нам не рекомендовали, не настаивали. Мы сами пришли к этому – белорусские умы, белорусские политики, белорусские экономисты", – сказал Мясникович.

В пятницу Александр Лукашенко подписал "О развитии цифровой экономики". Документ, который уже называют революционным, направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и развитие высоких технологий во всех отраслях белорусской экономики. В частности, декрет официально разрешил оборот цифровых валют и токенов в Беларуси.

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