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Мясникович о декрете ПВТ 2.0: главное, что это наши идеи, а не МВФ

22.12.2017 22:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Декрет "О развитии цифровой экономики" или, как его еще называют, Декрет о ПВТ 2.0 может иметь мощные и позитивные последствия, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

Мясникович о декрете ПВТ 2.0: главное, что это наши идеи, а не МВФ
CC BY 2.0 / Christian Rondeau / Silicon Valley Financial Center
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Политик отметил: он рад тому, что белорусы пришли к этому проекту первыми, а также тому, что данное решение не было навязано со стороны.

"Мы еще не представляем, насколько могут быть мощные и позитивные последствия. И главное – что мы первые. Главное – что это наш проект, что это наши идеи. Ни МВФ, ни другие нам не рекомендовали, не настаивали. Мы сами пришли к этому – белорусские умы, белорусские политики, белорусские экономисты",  – сказал Мясникович.

В пятницу Александр Лукашенко подписал "О развитии цифровой экономики". Документ, который уже называют революционным, направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и развитие высоких технологий во всех отраслях белорусской экономики. В частности, декрет официально разрешил оборот цифровых валют и токенов в Беларуси.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу подписал декрет "О развитии цифровой экономики".

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