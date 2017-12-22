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Новая силиконовая: что IT-бизнесмены думают о "цифровом" декрете
22.12.2017 22:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Представители IT-сферы активно отреагировали на новость о принятии президентом Беларуси Александром Лукашенко декрета о цифровой экономике.
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© Sputnik/ Владимир Астапкович
Президент Беларуси подписал декрет о цифровой экономике 22 декабря. Текст декрета пока не опубликован, когда он вступит в законную силу, также не известно. Среди анонсированных изменений, которые вводит декрет, – продление льгот для резидентов Парка высоких технологий до 2049 года, расширение списка видов деятельности предприятий, которые могут стать резидентами ПВТ, отмена необходимости получения разрешения на работу в Беларуси и легализация криптовалюты.
Основатель венчурного фонда Haxus Юрий Гурский, комментируя новость о принятии декрета, на своей странице в Facebook написал лаконичное: "Россияне, читаем, завидуем, думаем".
"С этим законом Беларусь может стать новой Силиконовой долиной", – написал на своей странице в Facebook главный операционный директор BearDev Дмитрий Мартинкевич.
Некоторые пользователи добавили лирики к сухому языку права и сообщили, например, что "сегодня день победил ночь", другие пожелали белорусским айтишникам нести в мир красоту, не обращая внимания на большие цифры.
"Главное, чтобы эти ребята это поняли и уже сейчас начали действовать и ни в коем случае не стали заложниками этих больших цифр на экранах своих гаджетов. Пусть эти красивые цифры несут красоту в мир", – прокомментировал декрет сооснователь компании Igromatic LLC Андрей Саликов.
Совпадение?
Некоторые пользователи в шутку принялись называть конституционный строй Беларуси "криптосоциализмом" и искать закономерность между падением курса сразу нескольких криптовалют и легализацией их в Беларуси.
Большинство пользователей из анонсированного в декрете заинтересовались тем, что может принести выгоду каждому, а не только нанимателю в IT-компании – легализацией криптовалюты. Добыча криптовалюты в Беларуси не будет облагаться налогом, пользователи резюмировали – можно майнить.
О легализации криптовалюты в Беларуси пишут и отраслевые СМИ.
Бренд Минска 2.0
Пять лет назад британское PR-агентство взялось за разработку бренда Минска и предложило в качестве варианта бело-голубой паттерн. Он должен был ассоциироваться у минчан с системной платой и декларировать стремление города к инновациям.
Концепция вызвала ряд вопросов у общественности, многие утверждали – несмотря на востребованность IT-специалистов, называть их брендом города рано и нецелесообразно. Спустя пять лет можно сказать, что предложение лондонского агентства имело под собой почву и теперь к паттерну-плате можно вернуться.
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