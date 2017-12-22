МИНСК, 22 дек – Sputnik. Представители IT-сферы активно отреагировали на новость о принятии президентом Беларуси Александром Лукашенко декрета о цифровой экономике.

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валюта биткойн, архивное фото" title="Криптовалюта биткойн, архивное фото" class=""> © Sputnik/ Владимир Астапкович Беларусь официально разрешила криптовалюты

Президент Беларуси подписал декрет о цифровой экономике 22 декабря. Текст декрета пока не опубликован, когда он вступит в законную силу, также не известно. Среди анонсированных изменений, которые вводит декрет, – продление льгот для резидентов Парка высоких технологий до 2049 года, расширение списка видов деятельности предприятий, которые могут стать резидентами ПВТ, отмена необходимости получения разрешения на работу в Беларуси и легализация криптовалюты.

Основатель венчурного фонда Haxus Юрий Гурский, комментируя новость о принятии декрета, на своей странице в Facebook написал лаконичное: "Россияне, читаем, завидуем, думаем".

"С этим законом Беларусь может стать новой Силиконовой долиной", – написал на своей странице в Facebook главный операционный директор BearDev Дмитрий Мартинкевич.

Некоторые пользователи добавили лирики к сухому языку права и сообщили, например, что "сегодня день победил ночь", другие пожелали белорусским айтишникам нести в мир красоту, не обращая внимания на большие цифры.

"Главное, чтобы эти ребята это поняли и уже сейчас начали действовать и ни в коем случае не стали заложниками этих больших цифр на экранах своих гаджетов. Пусть эти красивые цифры несут красоту в мир", – прокомментировал декрет сооснователь компании Igromatic LLC Андрей Саликов.

Совпадение?

Некоторые пользователи в шутку принялись называть конституционный строй Беларуси "криптосоциализмом" и искать закономерность между падением курса сразу нескольких криптовалют и легализацией их в Беларуси.

Лукашенко походу создаёт у себя в стране рай для криптовалют. А я вам всегда говорил, что белорусы поработят мир! Все мы ещё будем за кусок хлеба на белорусских картофельных фермах майнить. Запомните этот твит, чтобы я смог в будущем получить гражданство великой криптодержавы — Сталингулаг (@StalinGulag) 22 декабря 2017 г.

Большинство пользователей из анонсированного в декрете заинтересовались тем, что может принести выгоду каждому, а не только нанимателю в IT-компании – легализацией криптовалюты. Добыча криптовалюты в Беларуси не будет облагаться налогом, пользователи резюмировали – можно майнить.

Можно майнить! «Декрет о ПВТ 2.0» не облагает налогом добычу криптовалют https://t.co/gxSE12spCQ #allnokia — Феденков Николай (@fednikola) 22 декабря 2017 г.

О легализации криптовалюты в Беларуси пишут и отраслевые СМИ.

Белорусские власти разрешили майнинг и операции с криптовалютой: Новый декрет упрощает работу ИТ-компаний в стране. — Вокруг света (@wokrugsvetta) 22 декабря 2017 г.

Бренд Минска 2.0

Пять лет назад британское PR-агентство взялось за разработку бренда Минска и предложило в качестве варианта бело-голубой паттерн. Он должен был ассоциироваться у минчан с системной платой и декларировать стремление города к инновациям.

Концепция вызвала ряд вопросов у общественности, многие утверждали – несмотря на востребованность IT-специалистов, называть их брендом города рано и нецелесообразно. Спустя пять лет можно сказать, что предложение лондонского агентства имело под собой почву и теперь к паттерну-плате можно вернуться.