Крутое пике: биткоин продолжает стремительно дешеветь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Биткоин вечером в пятницу 22 декабря продолжает стремительно дешеветь во время фиксации инвесторами прибыли, которая была получена при его росте до 20 тысяч долларов США на прошлой неделе.

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валюта биткойн, архивное фото" title="Криптовалюта биткойн, архивное фото" class=""> © Sputnik/ Владимир Астапкович Беларусь официально разрешила криптовалюты

По состоянию на 20:34 минскому времени биткоин на бирже Bitfinex опустился почти на 23% – до 12,6 тысячи долларов. На бирже GDAX самая популярная криптовалюта упала на 20,5% – до 13,2 тысячи.

Аналитики считают, что подорожание биткоина на прошлой неделе пошатнуло доверие трейдеров, которые уже всерьез начали рассматривать теорию "пузыря".

При этом альтернативные криптовалюты тоже продолжили снижение: Ethereum подешевел на 19%, Bitcoin Cash – на 18%, Ripple – на 9%.

На данный момент капитализация рынка криптовалют составляет 492 миллиарда долларов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу декрет "О развитии цифровой экономики", который в том числе предусматривает, что резидентами Парка высоких технологий могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют – фактически в стране разрешили их обращение.