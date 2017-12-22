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Крутое пике: биткоин продолжает стремительно дешеветь
22.12.2017 21:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Биткоин вечером в пятницу 22 декабря продолжает стремительно дешеветь во время фиксации инвесторами прибыли, которая была получена при его росте до 20 тысяч долларов США на прошлой неделе.
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© Sputnik/ Владимир Астапкович
По состоянию на 20:34 минскому времени биткоин на бирже Bitfinex опустился почти на 23% – до 12,6 тысячи долларов. На бирже GDAX самая популярная криптовалюта упала на 20,5% – до 13,2 тысячи.
Аналитики считают, что подорожание биткоина на прошлой неделе пошатнуло доверие трейдеров, которые уже всерьез начали рассматривать теорию "пузыря".
При этом альтернативные криптовалюты тоже продолжили снижение: Ethereum подешевел на 19%, Bitcoin Cash – на 18%, Ripple – на 9%.
На данный момент капитализация рынка криптовалют составляет 492 миллиарда долларов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
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На данный момент капитализация рынка криптовалют составляет 492 миллиарда долларов.
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