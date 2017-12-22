IT, блокчейн и криптовалюты: что обещает декрет о цифровой экономике

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу декрет "О развитии цифровой экономики", который должен стимулировать развитие в республике информационных технологии, в том числе технологии блокчейна и криптовалют.

Вот уже второй день идет активное обсуждение — что ждать стране от этого фундаментального документа, станет ли Декрет настоящим прорывом для Беларуси.

Что изменится

Основные положения нового декрета предусматривают продление льгот для резидентов Парка высоких технологий до 2049 года, расширение списка видов деятельности предприятий, которые могут стать резидентами ПВТ, отмена необходимости получения разрешения на работу в Беларуси и легализация криптовалюты.

Предполагается, что резиденты ПВТ станут осваивать новые виды деятельности: разрабатывать био-, медицинские, авиационные и космические технологии, киберспорт.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Беларусь официально разрешила криптовалюты

Декретом созданы условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. При этом до 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами.

Предусматривается и упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок с использованием интернета — возможность заключения их в электронном виде.

Практически все основные нормы декрета вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

Кадры решают все

Новым документом предусматривается и широкое привлечение иностранных специалистов — резидентам ПВТ не нужно получать разрешения связанные с приемом на работу иностранцев. Для иностранных граждан, нанимаемых на работу резидентами ПВТ, а также для учредителей резидентов ПВТ, устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Также резиденты парка смогут создавать собственные учебные программы и после утверждения их администрацией парка, готовить IT-специалистов для себя и других.

Путь опережающего развития

"Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", — заявил Лукашенко, представляя подписанный документ.

Президент выразил уверенность, что главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. "Вторая цель декрета — инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению", — отметил президент.

По словам Лукашенко, при разработке Декрета были поддержаны все предложения предпринимателей, какие бы сложные темы они ни затрагивали. С принятием декрета в Белоруссии не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира.

"Этот декрет, наряду с пакетом принятых решений для бизнеса, должен позволить Белоруссии стать на путь опережающего развития", — подчеркнул Лукашенко.