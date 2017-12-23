Беларусь крайне редко привлекает внимание мировых СМИ. Кажется, если бы не стереотип о «последней диктатуре Европы», новости из нашей страны вообще мало кого интересовали бы. Но подписанный главой государства 21 декабря декрет № 8 о цифровизации экономики вызвал небывалый всплеск интереса к стране, первой в мире комплексно урегулировавшей отношения с криптовалютой, выпуском и оборотом токенов. Обзор мировых СМИ, написавших в последние дни о Белапруси, подтверждает, что ИТ-энтузиастов в мире куда больше, чем скептиков.

Рейтер обращает внимание на то, что в Беларуси легализуют ICO и транзакции в криптовалютах (хотя и только с резидентами ПВТ), а также на то, что крупные сделки белорусских ИТ-компаний с мировыми игроками теперь могут структурироваться в стране, а не за ее пределами за счет отмены давно устаревших советских норм. Этот же текст, в котором автор цитирует ИТ-предпринимателя Виктора Прокопеню и адвоката, старшего партнера юридической компании Aleinikov&Partners Дениса Алейникова, публикует и The New York Times, и Daily Mail .

Второе известное мировое новостное агентство, Bloomberg, провокационным заголовком констатирует , что «последний диктатор Европы намерен запустить мировой криптохаб». Среди связанных с Беларусью ИТ-проектов агентство называет популярнейший мессенджер Viber, котирующийся на NYSE EPAM и World of Tanks Виктора Кислого. «Беларуси планирует прикрыть свою репутацию репрессивного государства созданием „песочницы“ — легального технологического анклава, где компании, работающие с криптовалютами будут освобождены от налогов и смогут работать по нормам английского права. Радикальные перемены для страны, у которой служба безопасности по-прежнему называется КГБ», — пишет Bloomberg.

Российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева цитирует «Коммерсант» . Он считает, что теперь многие успешные российские стартапы могут перебраться в Беларусь: «Сейчас Белоруссия сформировала уникальные возможности для того, чтобы приземлять или запускать проекты, проводить ICO не в юрисдикции, например, Сингапура, а в соседнем, близком по духу и пониманию государстве. Конечно же, большое количество стартапов даже в силу ментальности и возможностей „приземлится“ в Минске. Это означает серьезный ручеек притока иностранных денег за работу и услуги, которые оказываются людьми, проживающими и работающими на территории Белоруссии. И здесь это достаточно логичное, понятное продолжение ситуации и вход в реальную цифровую экономику».

Картошку и блокчейн в Беларуси упоминает Forbes , а «Медуза» цитирует Виктора Прокопеню, считающего, что декрет превратит Беларусь в «айтишный Гонконг для славянского мира». Прокопеня подтвердил «Медузе», что Лукашенко согласился со всеми предложениями IT-сообщества. «Не прошла только идея о вхождении в Евросоюз», — иронизирует он.

Би-би-си цитирует ​основателя Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, советника российского президента по развитию интернета Германа Клименко. «Документов никто не видел пока, как я понимаю. Есть только мнения. На текущий момент это все звучит как тяжелая-тяжелая фантастика, как воплощение мечты всех майнеров мира — можно все, разрешено все, легально все. Мне почему-то кажется, что на практике после прочтения всех документов выяснится, что экономика пока не готова принять столько революционных изменений», — сомневается Клименко.

Предполагается, что благодаря нормам декрета к 2030 году количество занятых в белорусской IT-сфере вырастет с 30 тысяч человек до 100 тысяч, выручка от экспорта вырастет почти в 5 раз с 1 млрд долларов в год до 4,7 млрд, иностранные инвестиции — также в 5 раз до 4 млрд долларов.