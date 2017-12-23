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Хорошо, но не долго. Что будет с белорусской экономикой в 2018 году
24.12.2017 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
В конце года эксперты традиционно представляют свои прогнозы на будущий год. Экономике Беларуси, которая постепенно оживает после двухлетней рецессии, прочат относительно благополучное будущее, предупреждая, что она остается слишком уязвимой и не способной генерировать устойчивый рост.
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, представляя
В третьем квартале рост реального ВВП ускорился до 2,8% год к году, а в октябре-ноябре достиг и вовсе 4,6% (год к году). Эксперт обращает внимание на то, что в основе роста лежат циклические факторы, а темпы роста долгосрочного тренда все еще отрицательные, хотя и уменьшаются (дно – март 2016 г., темпы прироста долгосрочного тренда -1,44% год к году; ноябрь 2017 г. – темпы прироста долгосрочного тренда - 0,99% год к году).
Александр Чубрик предположил, что рост реального ВВП начнет замедляться уже в первом квартале 2018 г. Прогноз Исследовательского центра на 2018 год для Беларуси выше июньского на 0,5 процентного пункта. Как ранее сообщалось, базовый сценарий прогноза Исследовательского центра ИПМ на 2018 год
В 2018 году директор Исследовательского центра ИПМ прогнозирует замедление роста потребления вследствие замедления увеличения реальной зарплаты. При этом, считает Чубрик, номинальная зарплата, вероятно, достигнет 1000 рублей в месяц к концу 2018 года.
Ранее эксперты ИПМ прогнозировали увеличение реальной зарплаты на 4% и 7,8% год к году в 2017 и 2018 годах соответственно. Однако, предполагали они, восстановление потребления домохозяйств будет более медленным из-за падения занятости. Причем снижается занятость при всех сценариях развития экономики примерно одинаково — более 2% в 2018 году. «Зарплата растет вслед за производительностью труда, но занятость сокращается, как вследствие старения, так и под влиянием падения экономической активности», — поясняют специалисты.
Международный валютный фонд, эксперты которого в конце года работали в Беларуси в рамках традиционных ежегодных консультаций по статье IV. МВФ прогнозирует прирост экономики Беларуси на 1,7% в нынешнем году и 1,8% - в 2018-м, темпы прироста совокупного внутреннего спроса будут соответственно 0,3% и 2,3%.
Ожидается, что неблагоприятная демографическая динамика, слабые условия кредитования, связанные с проблемными балансами предприятий и банков, а также отставание в области конкурентоспособности в рамках строящейся вокруг государственного сектора экономической модели ограничат среднесрочные темпы экономического роста приблизительно 2 процентами, предупреждают эксперты Фонда.
Президент недавно
«Экономика за 2015−2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно», — отметил президент.
По словам Лукашенко, возникает закономерный вопрос: почему при росте ВВП нет запланированного увеличения доходов населения? «Я не настаиваю на том, чтобы это был заоблачный рост — приемлемый рост, и он определен. Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Да и с выполнением моего поручения по достижению средней заработной платы в тысячу рублей много вопросов и проблем» — признал глава государства.
При этом в качестве безусловно достижения все эксперты признают то, что в 2017 году в Беларуси будет самый низкий уровень инфляции за всю историю независимости - около 6%.
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В конце года эксперты традиционно представляют свои прогнозы на будущий год. Экономике Беларуси, которая постепенно оживает после двухлетней рецессии, прочат...
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