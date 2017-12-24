Потенциал - колоссальный. Минфин считает, иностранному капиталу есть где развернуться в Беларуси

Дефицит внутренних ресурсов для ускорения темпов развития экономики в Беларуси очевиден, стране нужны внешние инвестиции и барьеры для их привлечения устранены, отмечает первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович в статье очередного номера журнала «Финансы, учет, аудит».

Ермолович, в частности, оценивает состояние белорусского рынка акций, быстро растущего, с его общим объемом эмиссии 16 млрд долларов.

«Объем сделок здесь в текущем году уже превысил 200 млн долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в шесть раз. Но что наиболее важно — этот сегмент имеет колоссальный потенциал для роста, который позволит реализовать именно приход иностранных инвесторов», — констатирует первый зам.

Объем рынка облигаций в Беларуси в Минфине оценивают в 9 млрд долларов, отмечая, что средневзвешенная доходность по ним выглядит весьма притягательно: 11,9% в рублях, 6,5% — в долларах, 5,8% — в евро, 12,5% — в российских рублях. «Доходность, предлагаемая по облигациям коммерческих предприятий, превышает средний показатель. Не стоит удивляться, что с начала года общий объем сделок на рынке достиг внушительных 4,5 млрд долларов», — отмечает Ермолович, обращая внимая на преимущества инвестирования в государственные ценные бумаги на внутреннем рынке, в частности, льготный режим налогообложения.

Перспективы развития рынка в Минфине связывают и с созданием с 2025 года общего финансового рынка Евразийского экономического союза.