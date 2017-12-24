ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РБ готова поставлять электроэнергию со своей АЭС в Польшу и Украину

24.12.2017 22:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Беларусь, когда запустит свою АЭС, готова будет экспортировать электроэнергию в Польшу и Украину, завил министр энергетики Владимир Потупчик в воскресенье в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1".

РБ готова поставлять электроэнергию со своей АЭС в Польшу и Украину
© Sputnik/ Роман Шантар
Потупчик объяснил, почему Минск отказался от российской электроэнергии

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.

"Мы рассчитываем на активизацию нашей работы с польской стороной, мы готовы работать с Украиной", — сказал министр.

По его мнению, когда БелАЭС начнет давать электроэнергию, экономическая целесообразность все расставит на свои места, и соседняя Литва поймет, что ей выгодно покупать эту электроэнергию по рыночным ценам.

Потупчик отметил, что белорусская электроэнергия будет конкурентоспособной.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 126
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минэнерго подчеркнул, что Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Каллаур: конвертация займов – это революционный ход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика