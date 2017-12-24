РБ готова поставлять электроэнергию со своей АЭС в Польшу и Украину

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Беларусь, когда запустит свою АЭС, готова будет экспортировать электроэнергию в Польшу и Украину, завил министр энергетики Владимир Потупчик в воскресенье в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1".



© Sputnik/ Роман Шантар Потупчик объяснил, почему Минск отказался от российской электроэнергии

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.

"Мы рассчитываем на активизацию нашей работы с польской стороной, мы готовы работать с Украиной", — сказал министр.

По его мнению, когда БелАЭС начнет давать электроэнергию, экономическая целесообразность все расставит на свои места, и соседняя Литва поймет, что ей выгодно покупать эту электроэнергию по рыночным ценам.

Потупчик отметил, что белорусская электроэнергия будет конкурентоспособной.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область).