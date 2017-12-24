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Каллаур: конвертация займов – это революционный ход

24.12.2017 22:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Председатель правления Национального банка Беларуси Петр Каллаур уверен, что подписанный президентом страны указ в сфере ведения бизнеса поднимает инвестиционную привлекательность Беларуси.

Каллаур: конвертация займов – это революционный ход
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В стране идет новый этап либерализации экономики и деловой поддержки бизнеса", — заявил Каллаур в эфире телеканала "Беларусь", комментируя итоги прошедшей в пятницу встречи президента и бизнес-сообщества, на которой обсуждались документы, направленные на упрощение ведения бизнеса.

Глава Нацбанка коснулся нововведений в  кредитно-денежной сфере.

"Революционный ход — конвертируемые займы", — сказал Каллаур. По его словам, эту норму белорусские разработчики документов позаимствовали из законодательства Англии.

Каллаур уточнил, что два декрета и семь указов поднимут инвестиционную привлекательность Беларуси.

Касаясь стоимости кредитов, глава Нацбанка отметил, что в 2017 году малый и средний бизнес получил на 17% больше, чем в 2016-м. 75% из этих кредитов являются долгосрочными.

По его словам, снизилась в этом году и ставка по кредитам, сейчас она составляет 11,6%а, в 2016 году была 19%.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Нацбанка считает, что либерализация законодательства в сфере ведения бизнеса поднимает инвестиционную привлекательность страны.

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