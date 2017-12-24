Мясникович: Беларусь может стать международным финансовым центром

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович назвал перспективными идеи, заложенные в IT-декрете.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №8 о развитии IT-технологий в стране.

"Это мощный национальный проект", – заявил Мясникович в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".

Касаясь технологии блокчейн, о которой идет речь в декрете, глава верхней палаты белорусского парламента сказал: "Я полагаю, что ни одна страна в мире так мощно не заявляла, что готова работать в этой сфере".

По словам Мясниковича, приняв на законодательном уровне решение о развитии технологии блокчейн и став первой страной, которая узаконила данную технологию, Беларусь может стать международным финансовым центром виртуальной валюты.

Мясникович уверен, что эффект от такого революционного решения "будет колоссальным". И Беларусь, по его словам, может смело выходить на рынки, где работает биткоин.

Глава Совета республики считает, что общество уже устало от старых валют, на курсы которых порой влияют политические факторы.

Говоря о революционности IT-декрета, Мясникович отметил, что он рад тому, что это отечественная идея и в рекомендациях МВФ и Всемирного банка такие посылов не было.

Мясникович также сказал, что внимательно следит за курсом биткоина.