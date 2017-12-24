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Глава Минфина Амарин прокомментировал бюджет на 2018 год

24.12.2017 20:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Финансирование таких социальных отраслей экономики, как образование и здравоохранение, в 2018 году будет увеличено, сообщил в воскресенье в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ министр финансов Владимир Амарин.

На неделе депутаты приняли бюджет на 2018 год с профицитом 700 миллионов рублей.

Глава Минфина Амарин прокомментировал бюджет на 2018 год
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В 2018 году увеличится бюджетное финансирование сферы образования (5 процентов от ВВП) и здравоохранения (более 4,5 процента от ВВП). Это хорошие европейские показатели",- сказал Амарин.

По его словам, социальная сфера, в частности, медицина и образование, на таком процентном уровне от внутреннего валового продукта финансируется в Германии и Швеции.

Амарин рассказал, что бюджет принят с профицитом в 700 миллионов рублей, эта сумма является источником для погашения внешнего долга.

Министр финансов также сказал:

"Мы рассчитываем на то, что сценарий развития экономики страны в 2018 году будет оптимистичным, а полученный доход позволит повысить заработную плату в государственном секторе экономики".

Отвечая на вопрос о том, какая самая большая головная боль у министра финансов при формировании бюджета, Амарин сказал: "Это, как правило, бывает на первоначальной стадии формирования бюджета на следующий год, когда формируется доходная и расходная части бюджета, и мы сталкиваемся с дисбалансом".

По его словам, самое трудное – свести баланс доходов с расходами.

Глава Минфина сообщил, что уже началось поквартальное распределение бюджета. Работать над бюджетом 2018 года Минфин начал в марте 2017 года, сказал Амарин.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, самое трудное в работе над бюджетом – свести баланс доходов с расходами.

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