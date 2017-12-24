Программа появится в прямом эфире TUT.BY 26 декабря.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

На прошедшей неделе многие айтишники страны оказались на седьмом небе от счастья — Лукашенко подписал долгожданный декрет об IT-стране .

Значимость и ценность декрета трудно недооценить, там прописанное немало полезного для отрасли, что гарантирует новые рабочие места, рост доходов, выход из тени многих предпринимателей.

В тоже время среди специалистов развернулась дискуссия относительно той части декрета, в которой расписывается легализация криптовалют, криптобирж и прочего с приставкой крипто.

В очередной программе Сергея Чалого «Экономика на пальцах» мы будем подробно изучать текст декрета, отмечать сильные стороны и критиковать слабые.

Подключайтесь к прямому эфира TUT.BY 26 декабря в 15.25. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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