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"Экономика на пальцах" разберет самый ожидаемый декрет года о ПВТ 2.0. Все ли так гладко?
25.12.2017 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире TUT.BY 26 декабря.
На прошедшей неделе многие айтишники страны оказались на седьмом небе от счастья — Лукашенко подписал
Значимость и ценность декрета трудно недооценить, там прописанное немало полезного для отрасли, что гарантирует новые рабочие места, рост доходов, выход из тени многих предпринимателей.
В тоже время среди специалистов развернулась дискуссия относительно той части декрета, в которой расписывается легализация криптовалют, криптобирж и прочего с приставкой крипто.
В очередной программе Сергея Чалого
Подключайтесь к прямому эфира TUT.BY 26 декабря в 15.25. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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В очередной программе Сергея Чалого "Экономика на пальцах" мы будем подробно изучать текст декрета, отмечать сильные стороны и критиковать слабые.
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