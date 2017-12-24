Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Это знаковый момент для рынка, так как ценам удалось подняться выше последнего локального максимума, который был датирован октябрём 2016 года.

Предпоследняя неделя 2017 года прошла под знаком роста цен. Более того, лишь однажды в этом году цены росли быстрее. Городской индекс цен поднялся на 0,6% и достиг отметки в 1216 $/м 2 .

Рост цен на первичном рынке продолжается, но последние 3 недели новостройки дорожали не так быстро, как «вторичка». Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1213 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 декабря следующим образом:

На фоне высокой активности покупателей предложение квартир сокращается уже более полугода. На минувшей неделе этот процесс ускорился, по всей видимости из-за надвигающегося периода праздников. Количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,8%, что стало самым существенным оттоком за 2-месячный период. Быстрее всего из базы вымывались 3-комнатные квартиры (-3,9%), другие типы квартир недосчитались 1,7-3,1% объектов.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 25 декабря выглядит следующим образом:

Третью неделю подряд все типы квартир демонстрируют исключительно положительную динамику цен. На прошедшей неделе темпы роста колебались от 0,3% (2-комнатные квартиры) до 1,3% (4-комнатные квартиры). Квартиры с одной жилой комнатой, наиболее популярные у покупателей, отметились ростом на 0,9%.

Единственным районом с отрицательной ценовой динамикой оказался Центральный (-0,1%), в Заводском неделя прошла без изменений. Среди остальных выделялись Партизанский (+1,1%) и Ленинский (+0,7%). К слову, последний стал лидером по росту цен на квартиры за последний месяц (+3,4%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 729 $/м2 (+0,6%), Витебск – 564 $/м2 (+0,2%), Гомель – 560 $/м2 (+0,3%), Гродно – 688 $/м2 (+0,3%), Могилев – 602 $/м2 (+0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 2 835 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1504 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,1% и равняется 819 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .