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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года
25.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Предпоследняя неделя 2017 года прошла под знаком роста цен. Более того, лишь однажды в этом году цены росли быстрее. Городской
Это знаковый момент для рынка, так как ценам удалось подняться выше последнего локального максимума, который был датирован октябрём 2016 года.
Рост цен на первичном рынке продолжается, но последние 3 недели новостройки дорожали не так быстро, как «вторичка». Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1213 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
На фоне высокой активности покупателей предложение квартир сокращается уже более полугода. На минувшей неделе этот процесс ускорился, по всей видимости из-за надвигающегося периода праздников. Количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,8%, что стало самым существенным оттоком за 2-месячный период. Быстрее всего из базы вымывались 3-комнатные квартиры (-3,9%), другие типы квартир недосчитались 1,7-3,1% объектов.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 декабря следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Третью неделю подряд все типы квартир демонстрируют исключительно положительную динамику цен. На прошедшей неделе темпы роста колебались от 0,3% (2-комнатные квартиры) до 1,3% (4-комнатные квартиры). Квартиры с одной жилой комнатой, наиболее популярные у покупателей, отметились ростом на 0,9%.
Изменение цен в районах Минска на 25 декабря выглядит следующим образом:
Единственным районом с отрицательной ценовой динамикой оказался Центральный (-0,1%), в Заводском неделя прошла без изменений. Среди остальных выделялись Партизанский (+1,1%) и Ленинский (+0,7%). К слову, последний стал лидером по росту цен на квартиры за последний месяц (+3,4%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 729 $/м2 (+0,6%), Витебск – 564 $/м2 (+0,2%), Гомель – 560 $/м2 (+0,3%), Гродно – 688 $/м2 (+0,3%), Могилев – 602 $/м2 (+0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 2 835 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1504 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,1% и равняется 819 $/м2. Источник данных – украинский портал
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За неделю, с 18 по 25 декабря 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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