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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

25.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Предпоследняя неделя 2017 года прошла под знаком роста цен. Более того, лишь однажды в этом году цены росли быстрее. Городской индекс цен поднялся на 0,6% и достиг отметки в 1216 $/м2.

Это знаковый момент для рынка, так как ценам удалось подняться выше последнего локального максимума, который был датирован октябрём 2016 года.  

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Рост цен на первичном рынке продолжается, но последние 3 недели новостройки дорожали не так быстро, как «вторичка». Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1213 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

На фоне высокой активности покупателей предложение квартир сокращается уже более полугода. На минувшей неделе этот процесс ускорился, по всей видимости из-за надвигающегося периода праздников. Количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,8%, что стало самым существенным оттоком за 2-месячный период. Быстрее всего из базы вымывались 3-комнатные квартиры (-3,9%), другие типы квартир недосчитались 1,7-3,1% объектов.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 декабря следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Третью неделю подряд все типы квартир демонстрируют исключительно положительную динамику цен. На прошедшей неделе темпы роста колебались от 0,3% (2-комнатные квартиры) до 1,3% (4-комнатные квартиры). Квартиры с одной жилой комнатой, наиболее популярные у покупателей, отметились ростом на 0,9%.

Изменение цен в районах Минска на 25 декабря выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Единственным районом с отрицательной ценовой динамикой оказался Центральный (-0,1%), в Заводском неделя прошла без изменений. Среди остальных выделялись Партизанский (+1,1%) и Ленинский (+0,7%). К слову, последний стал лидером по росту цен на квартиры за последний месяц (+3,4%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 декабря 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 729 $/м2 (+0,6%), Витебск – 564 $/м2 (+0,2%), Гомель – 560 $/м2 (+0,3%), Гродно – 688 $/м2 (+0,3%), Могилев – 602 $/м2 (+0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 2 835 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1504 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,1% и равняется 819 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Команда аналитического отдела портала Realt.by поздравляет всех с наступающим Новым годом. Надеемся, что он окажется удачным и богатым на приятные события. Здоровья и благополучия вашим семьям. С Новым годом!

P.S. Мы прогнозируем слабый интерес к мониторингу, который должен выйти 1 января, поэтому опубликуем его во вторник, 2 января.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 18 по 25 декабря 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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