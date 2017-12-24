Транснефть рассказала, сколько поставит нефти в Беларусь в I квартале

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн нефти.

"На Мозырский НПЗ — 2,39 миллиона тонн, на "Нафтан" — 2,11 миллиона тонн. Таким образом, в Беларусь в первом квартале планируется поставить 4,5 миллиона тонн", — сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Официальный Минск практически весь 2016 год и начало 2017 года вел непростые переговоры с российской стороной по нефтегазовому вопросу. 20 декабря вице-премьер республики Владимир Семашко заявил, что отношения в сфере поставок российской нефти полностью урегулированы.

"По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 миллионов тонн нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%, а это около 480 тысяч тонн из 24 миллионов тонн", — уточнил он.

Как ранее заявляли чиновники, объемы поставок будут сохраняться на прежнем уровне до 2024 года. Три четверти от общего объема "черного золота" — 18 миллионов — уйдут на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, четверть — на экспорт. Пошлина за "перетаможку" этих 6 миллионов тонн российской нефти будет поступать в белорусский бюджет.