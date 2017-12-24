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Транснефть рассказала, сколько поставит нефти в Беларусь в I квартале

25.12.2017 14:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн нефти.

Транснефть рассказала, сколько поставит нефти в Беларусь в I квартале
© Sputnik/ Максим Богодвид
"Лукойл" поставит в Беларусь 2,5 млн тонн нефти в следующем году

"На Мозырский НПЗ — 2,39 миллиона тонн, на "Нафтан" — 2,11 миллиона тонн. Таким образом, в Беларусь в первом квартале планируется поставить 4,5 миллиона тонн", — сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Официальный Минск практически весь 2016 год и начало 2017 года вел непростые переговоры с российской стороной по нефтегазовому вопросу. 20 декабря вице-премьер республики Владимир Семашко заявил, что отношения в сфере поставок российской нефти полностью урегулированы.

"По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 миллионов тонн нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%, а это около 480 тысяч тонн из 24 миллионов тонн", —  уточнил он.

Как ранее заявляли чиновники, объемы поставок будут сохраняться на прежнем уровне до 2024 года. Три четверти от общего объема "черного золота" — 18 миллионов  — уйдут на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, четверть — на экспорт. Пошлина за "перетаможку" этих 6 миллионов тонн российской нефти будет поступать в белорусский бюджет.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Минэнерго РФ утвердило индикативный баланс поставок нефти в Беларусь на 2018 год на уровне 24 миллионов тонн.

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