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Ответ биткоину: Израиль собирается выпустить собственную криптовалюту
25.12.2017 15:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Министерство финансов Израиля планирует ввести в обращение национальную криптовалюту – электронный шекель, об этом сообщила газета
© Pixabay
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"Вместо того чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей, израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", – пояснили в ведомстве.
Шаг по введению в обращение криптовалюты продиктован необходимостью сократить использование наличных денег в экономике страны и борьбой с финансовыми операциями на "черном рынке".
Выпуском национальной цифровой валюты займется Центральный банк Израиля. Получить криптовалюту можно будет в банках, банкоматах или посредством обычных денежных переводов.
Известно, что в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" Минфин Израиля даст поручение Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.
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Электронный шекель создают как альтернативу наличным деньгам, а транзакции с израильской криптовалютой будут осуществляться без посредничества банков.
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