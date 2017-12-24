Ответ биткоину: Израиль собирается выпустить собственную криптовалюту

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Министерство финансов Израиля планирует ввести в обращение национальную криптовалюту – электронный шекель, об этом сообщила газета Haaretz .

"Вместо того чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей, израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", – пояснили в ведомстве.

Шаг по введению в обращение криптовалюты продиктован необходимостью сократить использование наличных денег в экономике страны и борьбой с финансовыми операциями на "черном рынке".

Выпуском национальной цифровой валюты займется Центральный банк Израиля. Получить криптовалюту можно будет в банках, банкоматах или посредством обычных денежных переводов.

Известно, что в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" Минфин Израиля даст поручение Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.