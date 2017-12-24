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Президент Беларуси едет в Москву на неформальную встречу лидеров стран СНГ

25.12.2017 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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26 декабря в Москве пройдет неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Во встрече примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе.

Главы государств подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

На сайте президента Беларуси пока нет данных о поездке в Москву на данную встречу.

 
 
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26 декабря в Москве пройдет неформальная встреча лидеров стран - участниц Содружества независимых государств.

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