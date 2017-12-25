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Гипсокартон «антирак», программа «БЕЛГИПС-ЭКО» и другие «фишки» одного из самых успешных заводов страны
26.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«БЕЛГИПС» — единственное в республике предприятие, выпускающее гипсокартонные листы, смеси и плиты для межкомнатных и межквартирных перегородок. Порядка четырех лет назад завод с 70-летней историей приобрела российская компания «Корпорация ВОЛМА», вдохнувшая в производство гипсокартона новую жизнь.
Благодаря российским инвестициям и популяризации «зеленого» строительства за год «БЕЛГИПС» превратился в одно из самых востребованных и успешных белорусских предприятий: обновлены производственные линии, повышена квалификация кадров, упорядочена логистика внутренних процессов и рецептура гипсокартона.
«Готовый ЭКО материал за 60 минут»
Сегодня производственные цеха белорусского гипсокартонного завода напоминают огромный механизм. Практически все процессы автоматизированы, человеческий ресурс сведен к минимуму, а вот результат — к максимуму.
— Заменены дозаторы, смесители, насосы, ленты сухих и жидких элементов, внедрена автоматическая система по подаче всех компонентов продукта и контролю за их дозировкой. Точность ровно ювелирная — прибор берет данные 100 раз в секунду (!). При минимальном отклонении программа тут же вносит корректировки. Так, потенциальные ошибки сведены к минимуму — на выходе мы получаем продукт, соответствующий всем заложенным стандартам и параметрам, — рассказал заместитель директора по производству компании «БЕЛГИПС» Сергей Губанов.
После того, как смесь попадает на ленту, она автоматически запечатывается в картон, нумеруется, режется и сушится. Процесс изготовления партии до полной сушки составляет 60 минут. Готовый гипсокартон отправляют на нарезку и упаковку.
— Модернизация завода позволила усовершенствовать линейку нашей продукции. Гипсокартон стал тоньше, легче и гибче. Только мы сегодня выпускаем гипсокартон толщиной 12,5 мм, который мокрым фасованием сгибается до 45 градусов. Аналогов нет. За рубежом гибкие конструкции обычно не превышают 6,5 мм в толщину, а ведь прочный и одновременно эластичный продукт — неоспоримое преимущество для монтажа.
В Беларуси облучение от радона уже превышает чернобыльское
Со времен аварии на ЧАЭС белорусы ближе, чем хотелось бы, узнали, что такое радиация. Последствия трагедии отразились практически на каждой семье. Однако, мало кто знает, что облучения происходят с нами ежедневно. Опасность радона обсуждает весь мир, ведь, со слов врачей, это является одной из главных причин возникновения онкологических заболеваний. Галина Дубровина, изобретатель и технический советник ОАО «БЕЛГИПС», рассказала о проблеме и пути ее решения:
— Радон — это природный газ, который поднимается наружу из титанических расщелин земли. В Беларуси не менее 40% территории является потенциально радоноопасной. Главная опасность — онкология.
— Допустимая норма для жилых помещений — 200 беккерелей на кубометр, в наших жилых помещениях этот показатель превышен в несколько раз. В 78% радон попадает в помещение через строительные конструкции и строительные материалы. При превышении предельно допустимой нормы радон оседает в легких человека, повреждая его ДНК, и подвергает человека заболеванию онкологией.
— Опасность радона мир признал еще в 90-х, начиная с 1998 года соответствующая программа существует в России, работы в этом направлении ведутся и в Украине.
Обойти данный вопрос стороной не смогли и мы. В августе этого года совместно с учеными и разработчиками Юрием Гончаровым, мною и Аллой Губской было разработано и запатентовано изобретение — гипсовая плита радонозащитная. В сердечник данной плиты введена комплексная углеводная добавка, которая способна отразить введение радона в помещение.
Производство антирадоновых плит «БЕЛГИПС» запустил в середине ноября, продукция уже находится в продаже. Цвет маркировки — оранжевый. Патент на отечественное изобретение будет получен в январе 2018 года.
Еще одно нововведение белорусского завода «Белгипс» и российской «Корпорации ВОЛМА» — программа «БЕЛГИПС-ЭКО».
— Ежегодно в Беларуси образуется четыре миллиона тонн отходов, большую часть которых можно переработать и вторично использовать. Наш проект позволяет остановить вырубку древесины, привить бережное отношение к природным ресурсам и сформировать привычки раздельного сбора мусора. Первые контейнеры «БЕЛГИПС-ЭКО» для сбора макулатуры появились в Минске в феврале 2015 года. На сегодня их насчитывается 480 штук.
Благодаря программе вторую жизнь получили и книги, которые десятилетиями пылились на полке или в худшем случае могли быть выброшены за ненадобностью. В рамках некоммерческого проекта «Книге — вторую жизнь!» на территории завода «БЕЛГИПС» была организована библиотека и музей старинных вещей, попавших в контейнер «БЕЛГИПС-ЭКО». Здесь сотни книг, старинные документы и раритеты. Литература аккумулируется в библиотеке, впоследствии попадая в интернаты, детские дома, приюты, дома престарелых, больницы, исправительные учреждения и др.
Перспективы
Уже в следующем году на территории модернизированного завода начнется строительство элитного жилого комплекса. «БЕЛГИПС» перебазируется в Гатово, где прямо сейчас завершается строительство нового сверхмощного комплекса, в котором установлена крупнейшая в Беларуси система инфильтрации воды в грунт. По предварительным данным, это будет невиданный объект, оснащенный самым современным оборудованием. Его открытие намечено на конец 2018 года.
Фото: Павел Садовский; личный архив Галины Дубровиной
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Гипсокартон «антирак», программа «БЕЛГИПС-ЭКО» и другие «фишки» одного из самых успешных заводов страны
На фоне закрывающихся компаний, обанкротившихся заводов и убыточных предприятий выгодно выделяется «БЕЛГИПС». Пока остальных «косил» кризис, гипсовый завод...
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