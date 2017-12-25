Гипсокартон «антирак», программа «БЕЛГИПС-ЭКО» и другие «фишки» одного из самых успешных заводов страны

«БЕЛГИПС» — единственное в республике предприятие, выпускающее гипсокартонные листы, смеси и плиты для межкомнатных и межквартирных перегородок. Порядка четырех лет назад завод с 70-летней историей приобрела российская компания «Корпорация ВОЛМА», вдохнувшая в производство гипсокартона новую жизнь.

Благодаря российским инвестициям и популяризации «зеленого» строительства за год «БЕЛГИПС» превратился в одно из самых востребованных и успешных белорусских предприятий: обновлены производственные линии, повышена квалификация кадров, упорядочена логистика внутренних процессов и рецептура гипсокартона.

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Сегодня производственные цеха белорусского гипсокартонного завода напоминают огромный механизм. Практически все процессы автоматизированы, человеческий ресурс сведен к минимуму, а вот результат — к максимуму.

— Заменены дозаторы, смесители, насосы, ленты сухих и жидких элементов, внедрена автоматическая система по подаче всех компонентов продукта и контролю за их дозировкой. Точность ровно ювелирная — прибор берет данные 100 раз в секунду (!). При минимальном отклонении программа тут же вносит корректировки. Так, потенциальные ошибки сведены к минимуму — на выходе мы получаем продукт, соответствующий всем заложенным стандартам и параметрам, — рассказал заместитель директора по производству компании «БЕЛГИПС» Сергей Губанов.