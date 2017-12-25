Власти пока не смогли до конца года установить истинные причины затопления карьера «Гралево» ОАО «Доломит» в поселке Руба в Витебском районе. Местные жители опасаются, что затягивание решения вопроса может привести к тому, что предприятие закроется, а около 800 человек останутся без работы.





К реализации инвестиционного проекта «Строительство Витебской ГЭС на реке Западная Двина Витебской области» РУП «Витебскэнерго» приступило в 2010 году. Генподрядчиком строительства выступала Китайская национальная корпорация по электрооборудованию (CNEEC), чье оборудование установлено на ГЭС. Основные объекты строительства — гидроузел, состоящий из четырех гидроагрегатов мощностью 10 МВт каждый, ложе водохранилища, система выдачи электрической мощности в энергосистему, плотины. Стоимость проекта — около 190 миллионов долларов. Возводили ГЭС за счет кредита банка развития КНР.

Летом текущего года «Витебскэнерго» ввело в эксплуатацию гидроэлектростанцию, которая стала самой мощной ГЭС в стране. Мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей Витебского района. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составляет 138 млн кВт·ч.

Однако еще до официального запуска ГЭС стала поступать информация о затоплении карьера «Гралево» предприятия «Доломит». В качестве основной причины назывался ввод ГЭС на Западной Двине. Ранее считали , что после строительства гидроэлектростанции воды в карьере прибавится не более чем на 4%, что не катастрофично для предприятия-переработчика доломита. Но цифры на бумаге оказались в 10 раз ниже показателей, которые стали фиксировать в этом году.



Доломит — порода пористая, потому через трещины и щели вода просачивается постоянно. В месяц предприятие перерабатывает порядка 250 тысяч тонн доломита. Порода необходима в сельском хозяйстве, строительной индустрии и машиностроении. И запасов в «Гралево» хватит на сотню лет вперед.

В начале лета Минфин согласился выделить из бюджета около 430 тыс. рублей для спасения доломитового карьера. На эти средства планировалось закупить необходимое оборудование для бесперебойной работы насосной станции и срочных ремонтов во избежание затопления «Гралево». Кроме того, межведомственной рабочей группе предстояло до конца года выявить виновника подтопления, который должен был вернуть в казну выделенные деньги.

Недавно в редакцию написали пользователи портала, которые обеспокоены сложившей ситуацией на «Гралево». По их информации, якобы «почти вся» вырабатываемая Витебской ГЭС электроэнергия идет на работу насосов по откачке воды из карьера «Доломита». При этом насосы в связи с повышенной нагрузкой периодически выходят из строя. А это чревато тем, что затопит производственный карьер и градообразующее предприятие полностью остановится. В этом читатели обвиняют китайских подрядчиков, которые строили ГЭС, и «Витебскэнерго», которое контролировало объект.

В понедельник, 18 декабря мы поинтересовались ситуацией у министра стройархитектуры Анатолия Черного, в чьем ведомственном подчинении находится «Доломит». Выяснилось, что бюджетные ресурсы пока не использованы, виновник еще не найден, достигнут компромисс по компенсации затрат.

«Дополнительная станция по откачке воды будет построена совместным долевым участием. Договорились, что Минэнерго компенсирует часть повышенных расходов на электроэнергию. Думаю, мы здесь на паритетных началах найдем компромисс. Сейчас проходит исследование, потому что надо принимать более серьезные меры. Это тема непростая. Иногда уходят годы, чтобы сделать правильные выводы», — сказал Черный. Он «не увидел» вины китайской стороны в этой истории.

В «Витебскэнерго» заявили, что вопрос водопритока в карьер «Гралево» рассматривался до начала строительства Витебской ГЭС в различных научных исследованиях. В работах приводились разные причины этого явления, в том числе постоянное увеличение водоприемной чаши карьера; количество атмосферных осадков; уровень подземных вод; проведение взрывных работ ОАО «Доломит».

Начиная с февраля 2017 года вопрос увеличения водопритока в «Гралево» неоднократно рассматривался с участием специалистов «Доломита», «Витебскэнерго», Минстройархитектуры, МЧС, Минэнерго, в том числе на совещаниях межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра от 27 мая 2017 г. № 192р для определения причин возникновения критической ситуации с подтоплением карьера. Но вердикт пока не вынесен. Дедлайн — до 1 апреля 2018 года. До получения заключения говорить о причинах «преждевременно», отметили в «Витебскэнерго». Экспертами также будут проведены дополнительные комплексные исследования условий формирования повышенного водопритока с учетом перспектив развития карьера, которые должны быть завершены в апреле 2020 года.

Как отметили в «Витебскэнерго», на уровне правительства приняты комплексные решения, позволяющие минимизировать последствия увеличения водопритока в карьер в период осенне-весеннего половодья 2018 года. В частности, поручено разработать проектно-сметную документацию по строительству дополнительной нитки самотечного водоотводящего водовода и напорного трубопровода с установкой двух дополнительных насосов в существующей насосной станции, для увеличения ее производительности при откачке воды. Заказчиком строительства станет предприятие «Доломит», которое уже заключило договор с «Белгипроводхозом» на проектирование этого технического решения.

В «Витебскэнерго» еще раз обращает внимание, что до проведения комплексных исследований, говорить о влиянии водохранилища Витебской ГЭС на увеличение водопритока в «Гралево» некорректно. Поскольку гидроэлектростанция «построена в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, которая в свою очередь в соответствии с требованиями законодательства получила все необходимые согласования и заключения, в том числе и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды».