8 главных трендов развития биржевой торговли товарами в 2018 году

Биржевая торговля товарами в Беларуси — сфера, незаслуженно обделенная вниманием, а между тем от слаженной работы биржевого механизма зависит себестоимость товаров, размер выручки отечественных экспортеров и сумма средств, сэкономленных при проведении закупок. Что же ожидает биржевой товарный рынок в 2018 году? Эксперты «Белорусской универсальной товарной биржи» выделили 8 главных тенденций в своей сфере.



Фото: infinitesoftware.eu

100% электронный документооборот

Времена «голосовых» торгов давно канули в лету. Сегодня все сделки на бирже совершаются удаленно через интернет с использованием электронной цифровой подписи. В режиме онлайн проходят как сами торги, так и подписание договора купли-продажи. В ближайшее время планируется перевести «в цифру» всю торговую документацию. Использование электронного документооборота уже не просто дань моде, а жизненная необходимость. Только по секции металлопродукции на бирже ежедневно заключается более тысячи сделок. Оперативно обрабатывать такой объем данных без применения технологий электронного обмена данными (EDI) было бы просто невозможно. Так что в 2018 году стоит ожидать дальнейшей «оцифровки» и автоматизации биржевых бизнес-процессов и, как следствие, снижения роли человеческого фактора.

Больше брокеров-нерезидентов

Торговля на бирже только через профессиональных участников рынка — устоявшаяся мировая практика. В Беларуси же есть возможность выбора: участвовать в торгах самостоятельно или поручить это биржевому брокеру. Многие белорусские компании выбирают первый вариант, поскольку так они могут лучше контролировать торговый процесс. С иностранными участниками торгов ситуация иная: зачастую им сложно ориентироваться на белорусском рынке и разбираться во всех нюансах биржевой торговли, поэтому для них работа через брокера — оптимальное решение.





Биржа тоже заинтересована в том, чтобы иностранцы пользовались услугами брокеров, так как в этом случае ей нужно иметь дело лишь с одной компанией-брокером, а не десятью и более нерезидентами. Поэтому в 2018 г. количество аккредитованных биржевых брокеров будет расти. В первую очередь это касается брокеров-нерезидентов, которые представляют на бирже интересы участников торгов из определенной страны или региона. В настоящее время аккредитованы 4 таких брокера: в Латвии, Литве, России и Турции. В течение следующего года этот список будет постепенно расширяться.

Клиринг для всех

В отличие от других стран в Беларуси нет отдельного клирингового центра, который бы обслуживал взаиморасчеты по биржевым сделкам с товарами, контролировал исполнение обязательств и компенсировал убытки стороне, пострадавшей из-за нарушения условий биржевого договора. Более того, отсутствует специальное законодательство, регулирующее отношения в этой сфере. Поэтому до сих пор часть клиринговых функций выполняла биржа. Однако есть все основания полагать, что уже в 2018 году ситуация изменится. Это освободит биржу от несвойственных ей функций и позволит сконцентрироваться на своей основной деятельности — организации и проведении биржевых торгов.

«Зеленый свет» торговому финансированию

Одна из характерных особенностей белорусского биржевого товарного рынка заключается в том, что сделки здесь совершаются не только на условиях 100%-ой предоплаты, но и с отсрочкой платежа. Разумеется, это обстоятельство создает сложности для продавцов, которые в стремлении реализовать свою продукцию вынуждены предоставлять своим контрагентам товарные кредиты. К сожалению, вовремя рассчитаться за отгруженный товар получается не у всех покупателей. В результате растут суммы просроченной дебиторской задолженности, замедляется оборачиваемость капитала, возникают претензии к эффективности биржевого механизма и, что самое главное, ухудшается общая экономическая ситуация в стране. Решить эту проблему можно путем применения инструментов торгового финансирования, одним из которых является факторинг. Переуступка долговых обязательств фактору (как правило, банку) позволяет продавцу получить до 80% оплаты за товар сразу после совершения сделки. Оставшаяся сумма за вычетом комиссии перечисляется продавцу после того, как покупатель полностью рассчитается с фактором. Ожидается, что в 2018 г. на биржевой рынок придут банковские учреждения, которые смогут предложить участникам торгов доступные по стоимости финансовые инструменты.

Услуги как биржевой товар

Согласно законодательству о биржевой торговле в качестве биржевого товара могут выступать и услуги. В настоящее время на бирже представлены только услуги по заготовке древесины. За 11 месяцев 2017 г. объем реализации таких услуг превысил 35 млн рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам аналитиков, в следующем году спрос на лесозаготовку будет расти, поскольку лесхозам выгоднее передать эту работу на аутсорсинг, нежели выполнять ее собственными силами. Помимо этого, добавится ряд новых услуг, востребованных в лесной отрасли, в том числе по лесовосстановлению, строительству лесных дорог и трелевке.



Фото: Reuters

Со временем в биржевую торговлю будут вовлекаться и другие услуги для B2B сектора, которые пока еще приобретаются традиционным способом. У торговли услугами, безусловно, огромный потенциал, но, чтобы его реализовать, потребуются усилия всех заинтересованных сторон — поставщиков, заказчиков, государства и, конечно же, биржи.

Приоритет электронной коммерции

Еще более пристальное внимание в наступающем году будет уделяться торгам промышленными и потребительскими товарами (ППТ). В эту категорию в отличие от классических товарных направлений (металл, лес и сельхозпродукция) входит широкий спектр готовой продукции, а сами торги организованы по принципу электронной B2B площадки с возможностью торга в реальном времени. Площадка ППТ используется для проведения закупок за счет собственных средств предприятий, а также в качестве дополнительного канала сбыта отечественных товаров за рубеж. На текущий момент львиная доля сделок приходится на строительные материалы и промышленное оборудование. За последний год доля торгов ППТ в биржевом товарообороте выросла с 6,8 до 8,5%, а объем сделок со 158 до 242 млн рублей (+53%). На фоне роста национальной экономики и благоприятной конъюнктуры на внешних рынках с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что данный сектор биржевого товарного рынка сохранит высокие темпы развития.

Блокчейн на горизонте

Современная биржевая торговля — это живой динамично развивающийся организм, который, как губка, впитывает передовые технологии, адаптируя их под свои нужды. Так случилось с электронными платежами, большими данными и EDI-технологиями. Аналогичная судьба, скорее всего, ждет и популярный нынче блокчейн. Игнорировать эту технологию в 2018 г. будет невероятно сложно. Уже сегодня ее активно тестируют кредитно-финансовые организации, страховые компании, органы государственного управления, учреждения здравоохранения. В биржевой торговле наиболее перспективным применением блокчейна будут «умные контракты» («smart contracts»), работающие по принципу «если, то». Они позволят сторонам сделки не беспокоиться о добропорядочности своего контрагента, поскольку контракт исполнится только тогда, когда покупатель получит товар, а продавец — оплату. Сейчас в этих целях используются субсчета биржи, а благодаря блокчейну весь этот процесс автоматизируется. Кроме того, повысится прозрачность и безопасность совершения биржевых сделок благодаря интегрированным в блокчейн механизмам валидации и верификации.

Межбиржевое взаимодействие: меньше разговоров, больше дела

2018-й станет годом перехода в практическую плоскость межбиржевого сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Многочисленные встречи и переговоры показали, что гармонизация национальных законодательств в сфере биржевой торговли — процесс длительный и невероятно сложный, а значит и дивидендов от него в ближайшей перспективе ожидать не приходится. Поэтому основные усилия бирж-партнеров будут сконцентрированы на проектах, способных принести реальную пользу уже сейчас. Начать планируется с регулярного обмена итогами торгов основными биржевыми товарами. Постепенно список таких товаров и бирж, предоставляющих свои данные и аналитику, будет расти, а кульминацией этого процесса, вероятнее всего, станет создание общего Интернет-ресурса, содержащего информацию обо всем биржевом товарном рынке ЕАЭС.



