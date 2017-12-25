Более 18 млн евро иностранных инвестиций привлечено в экономику Пинска в 2017 году

В экономику Пинска в текущем году привлечено 18,6 миллиона евро иностранных инвестиций, сообщил БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

На территории Пинска в этом году реализовывалось 8 инвестиционных проектов по договорам, заключенным в соответствии с декретом «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». Часть из них завершена, реализация других рассчитана на несколько лет. Так, по инвестдоговору с ТУП «Санта Ритейл» с объемом инвестиций в 1 миллион рублей в октябре введен в эксплуатацию торговый объект по ул. Брестская. СП «КамСил» ЗАО до 1 января 2018 года завершит модернизацию финишной стадии производства пластин монокремния. Объем инвестиций составит 1,5 миллиона долларов. К этой же дате СООО «ЭксайдТекнолоджиз» завершает реализацию проекта по созданию полного цикла производства аккумуляторов с производственной мощностью не менее 1 миллиона аккумуляторов в год. Объем инвестиций — 4,2 миллиона долларов.

Кроме того, иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Стэнлес» реализует до 2020 года инвестпроект по развитию производства мебели с объемом инвестиций в 2,1 миллиона долларов, в том числе на 2017 год приходится 900 тысяч долларов.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализация которых начата в текущем году, является развитие производственных мощностей с освоением производства инновационной продукции в ЗАО «Амкодор-Пинск». Планируется, что общий объем инвестиций составит 33,7 миллиона евро. ОАО «Савушкин продукт» начал реконструкцию склада под источник тепло- электроснабжения по ул. Шило. В реализацию проекта ОАО намерено вложить 2,5 миллиона евро. Холдинговая компания «Пинскдрев» на модернизацию фанерного производства направит 6,6 миллиона рублей, в том числе в 2017-м — 2,2 миллиона рублей.

Пинский опытно-механический завод планирует в 2018 году приступить к реализации инвестиционного проекта «Организация производства инновационной продукции — вертикальных многоступенчатых насосов» с объемом инвестиций в Br4,7 млн. Кроме того, в перечень проектов по созданию производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в будущем году планируется включить производство картонных конусов для намотки пряжи и развитие производства цельновязаных трикотажных изделий в ОАО «Полесье».