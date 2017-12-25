|
В суде допрашивают свидетеля, который просил Генпрокуратуру завести уголовное дело на автора "Регнума"
26.12.2017 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела «пророссийских публицистов», которых обвиняют в
Сегодня в суде допрашивают Дениса Рабинка, который в октябре 2016 года написал на одного из авторов «Регнума» заявление в Генпрокуратуру.
— Я прачытаў артыкул Аллы Бронь (псевдоним Дмитрия Алимкина, — ред.) на «Рэгнуме» і ў канцы кастрыніка 2016 года напісаў заяву ў Генпракуратуру. У артыкуле аўтар пісаў, што беларусы — не нацыя, мовы няма, а беларусы — унукі паліцаяў. Гэта ўсе мяне абурыла і я напісаў заяву, бо я лічу, што такія артыкулы распальваюць нацыянальную рознь. Мне далі адказ з Генпракуратуры, што ўзбуджаць крымінальную справу, як я прасіў, не будуць, блакаваць рэсурс — таксама.
В Министерство информации и другие органы Рабинок не обращался. Текстов других обвиняемых Рабинок не читал. В своем ответе Генпрокуратура указала, что сама обратится в Мининформации насчет публикации.
— У тэкстах беларускамоўных называюць унукамі паліцаяў, а беларускай мовай, піша аўтар, карыстаюцца толькі русафобы. Я не хачу, каб жыхары Расіі думалі так. Заўтра насельніцтва Расіі, які небудзь Матарола, пачытае такое і паедзе ў Беларусь вызваляць рускамоўных. Я такого не хачу, — сказал Рабинок.
— Может, Алла Бронь ностальгирует по тем временам, когда белорусским языком пользовалось больше людей, 30 лет назад? Может, в своих текстах призывает вернуть их? — уточнил защитник Дмитрия Алимкина.
— Вы чыталі артыкул? Там аўтар піша, што беларускай мовы наогул няма.
У самого Алимкина тоже было несколько вопросов к Рабинку.
— Вы же оппозиционер. Вам с властью вместе выступать не западло? - начал Алимкин.
— Я ніколі не скрываў сваіх палітычных поглядаў. Але пры чым тут гэта?
— Это вопросы не по существу, политические взгляды свидетеля к делу не относятся, — отрезал судья.
Алимкин также спросил, стал ли свидетель после прочтения текстов хуже относиться к русским или белорусам. Рабинок категорично ответил, что хуже стал относиться лишь к людям, которые пишут подобные тексты.
Напомним, все трое писали тексты для российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily. В основу обвинения легла
В пятницу в суде выслушали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде допрашивают свидетеля, который просил Генпрокуратуру завести уголовное дело на автора "Регнума"
"Пророссийских публицистов" обвиняют в разжигании национальной розни. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии