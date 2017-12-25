Базовая величина поднимется с 1 января

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Размер базовой величины (БВ) увеличится в Беларуси с 1 января 2018 года, соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 22 декабря 2017 года №997.

Последний раз базовая величина повышалась с 1 января 2017-го — на протяжении года она равнялась 23 белорусским рублям.

Уже с 1 января 2018-го, согласно решению белорусского правительства, базовая величина повысится на 1,5 рубля — до отметки в 24,5 белорусских рублей. Это повышение меньше, чем в прошлом году — тогда власти поднимали БВ на два рубля.

Базовая величина влияет на целый ряд выплат, а также размеры штрафов и иных платежей. Кроме того, к БВ привязаны социальные выплаты, а также пособия и стипендии, размеры государственных пошлин, арендной платы и выплат агентствам недвижимости за услуги.

В некоторых случаях, как в случае штрафов или пошлины за изготовление паспорта, размер этих выплат напрямую связан с определенным процентом от установленной базовой величины. В некоторых же размер БВ — один из критериев по определению данных показателей.