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Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год

26.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год

Вслед за Минском, профессиональная премия Realt Golden Key прозвучала и в Украине. Организатор премии в Киеве, партнер Realt.by— портал Realt.ua. Украинская версия Realt Golden Key 2017 несколько отличалась от белорусской. В профессиональной борьбе сражались лишь застройщики, а в роли жюри выступили обычные люди. Премия в Киеве собрала голоса пользователей по проектам и сформировала народный рейтинг киевских строек.

В премию заявились более 100 строительных проектов, которые выбирались в четырех номинациях согласно классу застройки. Кроме того, отдельно номинировались объекты с лучшей архитектурой, инфраструктурой и соотношением цена/качество. В каждой номинации первые три места награждались золотыми ключами и дипломами. Согласно правилам, все финалисты имеют право использовать атрибутику победителей премии Realt Golden Key в рекламе своих проектов.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ REALTGOLDENKEY 2017 (Украина):

Номинация «Лучшие ЖК эконом класса 2017»

  • Варшавский микрорайон (Stolitsa Group);
  • ЖК ул. Новомостицкая - ул. Замковецкая (ЧАО ХК «Киевгорстрой»);
  • Жилой массив «Патриотика» (Банк «Аркада).
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК «Варшавский микрорайон»

Номинация «Лучшие ЖК комфорт класса 2017»

  • ЖК Парковые озера («ИНТЕРГАЛ-БУД»);
  • ЖК «Заречный» (Bud development);
  • ЖК «Липинка» (Stolitsa Group).
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК «Липинка»

Номинация «Лучшие ЖК бизнес класса 2017»

  • Жилой квартал «Новопечерские липки» (UDP);
  • ЖК «Подол градъ» (Украинская государственная строительная корпорация «Укрбуд»);
  • ЖК «Парковое мiсто» (ООО «К.А.Н. Девелопмент»).
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК «Подол градъ»

Номинация «Лучшие ЖК премиум класса 2017»

  • ЖК «Тетрис холл» (ООО «К.А.Н. Девелопмент»);
  • ЖК echersk plaza (ООО «Буйфиш холдингс»);
  • ЖК «Престиж холл» (ООО A.B.C.).
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК «Престиж холл»

В дополнительной номинации «Лучшая архитектура 2017» победили жилые комплексы Riverstone, New York Concept House и «Новая Англия».

Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК Riverstone
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК New York Concept House
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
ЖК «Новая Англия»

По результатам голосования жилыми комплексами с лучшей инфраструктурой признаны «Комфорт Таун», «Чайка» и Continent. Лучшие комплексы в соотношении цена/качество — «Академ парк», «Покровский» и «Автограф».  В десятку лучших застройщиков попали ЧАО ХК «Киевгорстрой», строительная компания «Интергал — БУД», STOLITSA GROUP, компания UDP и др.

— Мы рады, что премия RealtGoldenKey выходит на международный уровень, и наши украинские партнеры провели такой масштабный конкурс среди застройщиков в Киеве. Результаты народного голосования помогут не только украинцам, но и белорусам при выборе объекта недвижимости в Украине, так как народное доверие – это лучшая оценка для застройщиков, – отметил директор портала Realt.byАлександр Мартыненко, который специально съездил в Киев и оценил «премиальные ключи» перед награждением победителей.

Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
 
 
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В Киеве озвучили результаты премии рынка недвижимости Realt Golden Key 2017. О лучших жилых комплексах и самых надежных застройщиках Украины – читайте в материале Realt.by.

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