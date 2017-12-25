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Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год
26.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вслед за Минском, профессиональная премия Realt Golden Key прозвучала и в Украине. Организатор премии в Киеве, партнер Realt.by— портал Realt.ua. Украинская версия
В премию заявились более 100 строительных проектов, которые выбирались в четырех номинациях согласно классу застройки. Кроме того, отдельно номинировались объекты с лучшей архитектурой, инфраструктурой и соотношением цена/качество. В каждой номинации первые три места награждались золотыми ключами и дипломами. Согласно правилам, все финалисты имеют право использовать атрибутику победителей премии Realt Golden Key в рекламе своих проектов.
ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ REALTGOLDENKEY 2017 (Украина):
Номинация «Лучшие ЖК эконом класса 2017»
Номинация «Лучшие ЖК комфорт класса 2017»
Номинация «Лучшие ЖК бизнес класса 2017»
Номинация «Лучшие ЖК премиум класса 2017»
В дополнительной номинации «Лучшая архитектура 2017» победили жилые комплексы Riverstone, New York Concept House и «Новая Англия».
По результатам голосования жилыми комплексами с лучшей инфраструктурой признаны «Комфорт Таун», «Чайка» и Continent. Лучшие комплексы в соотношении цена/качество — «Академ парк», «Покровский» и «Автограф». В десятку лучших застройщиков попали ЧАО ХК «Киевгорстрой», строительная компания «Интергал — БУД», STOLITSA GROUP, компания UDP и др.
— Мы рады, что премия RealtGoldenKey выходит на международный уровень, и наши украинские партнеры провели такой масштабный конкурс среди застройщиков в Киеве. Результаты народного голосования помогут не только украинцам, но и белорусам при выборе объекта недвижимости в Украине, так как народное доверие – это лучшая оценка для застройщиков, – отметил директор портала Realt.byАлександр Мартыненко, который специально съездил в Киев и оценил «премиальные ключи» перед награждением победителей.
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В Киеве озвучили результаты премии рынка недвижимости Realt Golden Key 2017. О лучших жилых комплексах и самых надежных застройщиках Украины – читайте в материале Realt.by.
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