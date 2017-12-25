Премия Realt Golden Key выходит на международный уровень. В Киеве определены победители за 2017 год

Вслед за Минском, профессиональная премия Realt Golden Key прозвучала и в Украине. Организатор премии в Киеве, партнер Realt.by— портал Realt.ua. Украинская версия Realt Golden Key 2017 несколько отличалась от белорусской. В профессиональной борьбе сражались лишь застройщики, а в роли жюри выступили обычные люди. Премия в Киеве собрала голоса пользователей по проектам и сформировала народный рейтинг киевских строек.

В премию заявились более 100 строительных проектов, которые выбирались в четырех номинациях согласно классу застройки. Кроме того, отдельно номинировались объекты с лучшей архитектурой, инфраструктурой и соотношением цена/качество. В каждой номинации первые три места награждались золотыми ключами и дипломами. Согласно правилам, все финалисты имеют право использовать атрибутику победителей премии Realt Golden Key в рекламе своих проектов.