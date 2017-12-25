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Базовая величина в Беларуси с 1 января вырастет до Br24,5
26.12.2017 12:34 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая величина в Беларуси с 1 января 2018 года вырастет до Br24,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 декабря 2017 года №997, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Сейчас базовая величина составляет Br23, таким образом, она увеличится на Br1,5.
От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.
Последний раз базовая величина менялась 1 января 2017 года - тогда она увеличилась с Br21 до Br23.-0-
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