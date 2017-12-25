Как, находясь в Сети, не попадаться в «сети»?

Интернет-безопасность подростков в новом эпизоде проекта ЮНЕСКО и Одноклассников

Совместный проект ЮНЕСКО, социальной сети Одноклассники и портала Ребенок.BY «Мама дорогая! Быть родителем подростка» продолжает исследовать все грани взаимоотношений родителей с их взрослеющими детьми. 22 декабря состоялся предновогодний, заключительный эфир проекта. В центре внимания гостей и экспертов этой недели – онлайн-жизнь подростков или «Generation.NET».

Участники проекта – профессиональные педагоги и психологи, опытные эксперты, а также звездные мамы и папы – раз в неделю встречались в прямом эфире Одноклассников, чтобы разобрать наиболее актуальные для родителей подростков вопросы. Изменения в теле и психике в переходном возрасте, низкая самооценка у подростков, их опасные эксперименты, трудности в выборе жизненного пути, влияние взрослых на принимаемые детьми решения – вот лишь некоторые из тем, оказавшихся в центре внимания проекта «Мама дорогая!».

Не стала исключением и финальная в этом году встреча ( https://ok.ru/live/415249997353 ). К неизменным ведущим проекта Светлане Боровской и Сергею Кручинину в студии присоединились специалисты (психотерапевт Андрей Метельский и педагог Валентина Чекан) и особые гости – представитель ЮНЕСКО Тигран Епоян, а также звездные родители подростков – певица Берта и известный врач-диетолог Ирина Кабасакал.

В рамках темы, обозначенной как Generation.NET, они спорили о том, помогает или мешает детям активное проникновение современных технологий в повседневную жизнь, ведет ли оно к уходу от реальности с ее проблемами или же, наоборот, открывает новые возможности для того, чтобы из подростка сформировалась успешная и уверенная в себе личность.

Какие страхи в отношении социальных сетей, приложений для знакомств и виртуальной реальности являются надуманными, а какие – вполне адекватными? От чего подростков стоит предостеречь, а в каких моментах родители должны проявить уважение и такт? Должны ли они знать пароли от его аккаунтов в соцсетях и электронной почте? Стоит ли добавляться ему в друзья? Как ненавязчиво следить за тем, чтобы виртуальное общение оставалось безопасным и не привело к нежелательным последствиям? Как сделать так, чтобы компьютер и время, проведенное за ним, из средства достижения цели не превращались в самоцель?

Эксперты и гости эфира вместе искали решения и стратегии, обсуждали частые ошибки и заблуждения взрослых, а также открыто делились собственным опытом преодоления сложностей в детско-родительских отношениях. Не остались без внимания и многочисленные вопросы зрителей проекта.

Гость эфира Ирина Кабасакал рассказала о своем участии в проекте и отношении к теме дискуссии:

«Когда тема касается детей, я как мама, как врач, считаю своим долгом поучаствовать в таком проекте, потому что мне есть, что сказать родителям. У меня есть свой опыт – хоть, конечно же, не всегда положительный. И мне бы очень хотелось им поделиться.

Что касается гаджетов, социальных сетей, Интернета, то все это сложно как-то ограничить в жизни подростков. Но я считаю, пусть смотрят, пусть читают! Это уже вопрос родителей – как фильтровать информацию и как работать над восприятием этой информации своим ребенком. Мы же идем в ногу со временем, и поэтому игнорировать социальные сети нельзя. Благодаря им наша жизнь изменилась в чем-то – к худшему, но во многом – к лучшему.

Да, в Интернете сейчас можно найти и наткнуться на самую разную информацию. Особенно если мы говорим о «чувствительной» теме сексуальных отношений. Моя дочь может мне сказать: «Мам, да ты что, зачем нам с тобой говорить об этих вопросах, всё есть в Интернете, всё можно почитать и найти там!». Думаю, даже если дети говорят так, родителям всё равно очень важно с ними разговаривать и обсуждать то, что они там, в Интернете, нашли и увидели. Сведений в сети – море, есть и недостоверная информация, есть и далёкая от реальности информация. У подростков ещё нет того обширного жизненного опыта, который есть у родителей – им неоткуда понять, что правдиво, а что нет. Так что я все равно стараюсь вызывать свою дочку на откровенный разговор. Уверена, моей дочке наши разговоры помогут избежать некоторых ошибок.

Не обсуждать какие-то темы, иметь при себе какие-то запретные темы – это пережитки прошлого. В семье надо обсуждать все и говорить откровенно обо всем – как родители детям, так и наоборот. Я за то, чтобы не было недосказанностей – от этого возникает недопонимание, обида, злость, непрожитые эмоции».

Для справки:

«Мама дорогая! Быть родителем подростка» – логическое продолжение масштабного проекта для родителей подростков, который ЮНЕСКО реализует совместно с Одноклассниками с 2016 года. Видеовстречи с авторитетными экспертами-психологами и известными родителями подростков собирают широкую аудиторию зрителей, неравнодушных к проблемам здоровья и благополучия своих взрослеющих детей.

Одноклассники регулярно поддерживают акции, посвященные социально значимым вопросам и организованные совместно с ООН и ЮНЕСКО. Среди наиболее ярких проектов – встречи с российскими звездами в прямом эфире в поддержку Всемирного Дня борьбы со СПИДом и Всемирного Дня «Ноль дискриминации». А в ноябре этого года совместно со структурой «ООН-Женщины» социальная сеть на один день запустила технологию анонимного стриминга в приложении OK Live в поддержку Международного дня борьбы с насилием против женщин.