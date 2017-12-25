Доллар во вторник продолжил дешеветь

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Доллар США потерял более копейки по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.

Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов во вторник:

Доллар США — 1,9791

Евро — 2,349

100 российских рублей — 3,4287

Таким образом, на валютных торгах во вторник доллар потерял более копейки и вернулся к значениям первых чисел ноября. Более копейки потерял и евро — ранее такой стоимости европейская валюта достигала во второй половине ноября. Российский рубль несколько подорожал.

С начала декабря белорусский рубль укрепился к корзине валют (доллар, евро, российский рубль) на 0,92%. С начала года национальная валюта снизилась на 6,06%.