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Доллар во вторник продолжил дешеветь

26.12.2017 16:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Доллар США потерял более копейки по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.

Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов во вторник:

  • Доллар США — 1,9791
  • Евро — 2,349
  • 100 российских рублей — 3,4287

Таким образом, на валютных торгах во вторник доллар потерял более копейки и вернулся к значениям первых чисел ноября. Более копейки потерял и евро — ранее такой стоимости европейская валюта достигала во второй половине ноября. Российский рубль несколько подорожал.

С начала декабря белорусский рубль укрепился к корзине валют (доллар, евро, российский рубль) на 0,92%. С начала года национальная валюта снизилась на 6,06%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль 26 декабря заметно окреп и к доллару США, и к евро.

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