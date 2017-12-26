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Инфляционные ожидания белорусов в два раза выше реальной инфляции

26.12.2017 17:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек – Sputnik. Национальный банк Беларуси начинает ежеквартальную публикацию данных об инфляционных ожиданиях белорусов, первый отчет уже доступен на сайте регулятора.

Инфляционные ожидания белорусов в два раза выше реальной инфляции
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Инфляционные ожидания, в отличие от реальной инфляции (индекса потребительских цен) – субъективная оценка гражданами роста цен. До сегодняшнего данные об инфляционных показателях белорусов не публиковались.

В первом отчете Нацбанка, опубликованном во вторник, есть данные как о субъективном уровне инфляции, так и об ожидаемом уровне.

Так, ощущаемый уровень инфляции превысил реальный более чем в два раза и составил 12,9%. При этом более половины опрошенных заявляют о том, что цены за год выросли очень сильно. Ожидаемый же уровень инфляции составил 11,9%.

Непосредственно же индекс потребительских цен в этом году ожидается в размере около 5,6%.

Более 70% опрошенных считают, что сейчас плохое время для крупных покупок, более 62% белорусов полагают, что неподходящее время для приобретения товаров в кредит.

У 47,3% белорусов за последний квартал крупных расходов не было, 13,2% за этот срок потратились на компьютер, планшет или телефон, 13% –заметные суммы на лечение. Меньше всего – 5,6% – крупных сумм граждане выделили на образование.

Более 74% белорусов считают, что сейчас не лучшее время делать сбережения. Столько же граждан предпочитают хранить деньги в иностранной, а не национальной валюте. Накопления чаще всего хранят в наличной форме (41,3%), на втором по популярности месте – депозит или вклад (29,6%).

Подобные данные Нацбанк обещает публиковать теперь раз в три месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Ощущаемый уровень инфляции превысил реальный более чем в два раза и составил 12,9%.

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