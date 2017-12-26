2,1 млрд рублей. Брестская область определилась с бюджетом на 2018 год

Бюджет Брестской области на 2018 год утвержден на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов.

Объем доходов бюджета области на 2018 год определен в сумме 2,1 миллиарда рублей с ростом 106,9% к ожидаемому исполнению бюджета текущего года. Расходы составят 2,1 миллиарда рублей с ростом 107%. В соответствии с законодательством бюджет сформирован с дефицитом в объеме 2,4 миллиона рублей. Наличие дефицита вызвано использованием остатков средств бюджета Бреста на финансирование расходов по подготовке к 1000-летию города.

Главный финансовый документ региона сохранит социальную направленность. Так, на содержание учреждений социальной сферы с учетом мероприятий по соцзащите граждан будет израсходовано 72,3% консолидированного бюджета. Возрастут ассигнования на содержание учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, ремонт местных автомобильных дорог. На выплату заработной платы предполагается направить около 1 миллиард рублей, или 47% всех расходов бюджета.

Расходы на образование запланированы с ростом к 2017 году на 10,7% и составят 32,2% общих расходов бюджета. На 10% возрастут расходы на содержание учреждений здравоохранения, в отрасль предусматривается направить 537 миллионов рублей. Расходы на соцзащиту и другие вопросы в области социальной политики увеличатся на 12,8% и составят 119,4 миллиона рублей.