«Дешевых площадок нет», «ниже 2000 рублей за метр в 2018-м не будет», «отказ от доллара в строительстве несвоевременен» — минские застройщики о проблемах и перспективах рынка

Жилье-2018: небольшой рост объемов и цен

В прошлом и текущем году чиновники решали одну из главных проблем в сфере жилищного строительства: где и как найти дополнительные источники финансирования. Бюджетных средств, направляемых в предыдущие годы на строительство жилья с господдержкой по указу № 13, стало катастрофически не хватать.

В текущем году на эти цели было направлено всего порядка 120 млн рублей, что привело к сокращению строительства жилья с господдержкой. Так, если на пике расцвета рынка с помощью государства строилось до 2,5 млн кв.м жилья, то в 2017 году — только 501 тыс. кв.м.

Государство стало искать замену льготному директивному кредитованию. Был подготовлен указ № 240, который позволил привлечь на строительство жилья кредитные ресурсы коммерческих банков с использованием элементов господдержки. По словам Александра Горваля, начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры, в этом году коммерческие банки готовы направить на жилищное строительство по данному указу 209 млн рублей.

— Думаю, что темп, набранный к концу этого года, сохранится и увеличится в 2018 году. На 22 декабря текущего года три коммерческих банка заключили с гражданами 2783 договора на 150 млн рублей, при этом решения исполкомов на кредитование были приняты почти по 4,5 тыс. договоров. Эти люди до конца года тоже должны обратиться в банки и заключить договоры, — уточняет Александр Горваль.



