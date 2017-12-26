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Посол Польши: Мы не собираемся покупать электроэнергию, но не хотим политизировать вопрос строительства БелАЭС

27.12.2017 08:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Польша практически самодостаточна в производстве электроэнергии и не намерена приобретать ее за границей, заявил в интервью БелаПАН посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.


Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«Мы не собираемся покупать электроэнергию из Островца (где строится Белорусская АЭС. — БелаПАН.), но не хотим политизировать вопрос строительства этой станции. При этом, конечно, вопросы безопасности имеют для нас огромное значение», — подчеркнул посол.

Павлик отметил, что решение о демонтаже линии электропередачи Белосток — Россь не направлено против Беларуси или кого-либо. «Польша практически самодостаточна в производстве электроэнергии и не намерена приобретать ее за границей. Мы хотим увеличивать свои мощности, что в нашем случае, к счастью, вполне осуществимо», — добавил дипломат.

На вопрос, разделяет ли Польша опасения Литвы по поводу безопасности белорусской АЭС, Конрад Павлик ответил: «Для нас важно, чтобы все подобного вида проекты были безопасными. Мы на этот вопрос обращаем внимание и его самостоятельно оцениваем».

Линия электропередачи Белосток — Россь была построена в 1962 году и работала до 1994 года. В 2000—2005 годах РАО «ЕЭС России» задействовало ее для транспортировки электроэнергии по мосту Россия — Беларусь — Польша — Германия.

В середине 2000-х годов «Белэнерго» вело переговоры с «Польскими электросетями» о поставках электроэнергии с Березовской ГРЭС. Тогда же Беларусь направила в Еврокомиссию свои предложения по созданию электроэнергетического транспортного кольца с ЕС. Но проект так и не был реализован.

 
 
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На вопрос, разделяет ли Польша опасения Литвы по поводу безопасности белорусской АЭС, Конрад Павлик ответил: "Для нас важно, чтобы все подобного вида проекты были...

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