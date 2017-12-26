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Средние зарплаты: "по пятьсот" пока не получается

27.12.2017 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Уровень номинальной начисленной средней заработной платы белорусов в ноябре составил 836,9 рублей, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Средние зарплаты: "по пятьсот" пока не получается
© Sputnik / Виктор Толочко
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Перед белорусским правительством стоит задача по итогам 2017-го выйти на уровень средней зарплаты в тысячу рублей, или около пятисот долларов в эквиваленте.

По данным Белстата, в ноябре белорусы к этой отметке не приблизились — уровень начисленной средней зарплаты снизился к октябрю и составил всего 836,9 рублей.

Еще осенью члены правительства признавались, что от требуемых темпов роста средней зарплаты в стране отстают. Позже в Минтруда заявляли, что заветные "по пятьсот" в стране будут, но не всем, и исключительно при росте производительности труда.

В конце осени и начале декабря белорусские власти предприняли ряд мер для того, чтобы повысить доходы некоторым бюджетникам — младшему медперсоналу, университетским преподавателям, работникам культуры и соцслужб.

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Довести уровень зарплат до 1000 рублей требовал неоднократно президент Беларуси Александр Лукашенко. Будет ли выполнено это требование, станет известно лишь в январе, когда Белстат предоставит декабрьскую статистику по доходам населения.

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре уровень номинальной начисленной средней зарплаты снизился к октябрю на 0,5%.

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