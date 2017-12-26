Глава КГК: С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса

Ослабление контрольной нагрузки на субъекты хозяйствования не приведет к всплеску нарушений законодательства с их стороны. Убежденность в этом высказал сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед первым заседанием Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности.

Более жесткие требования к проведению проверок и спрос с контролирующих органов не отменяют их обязательств по защите потребителя и государства от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. «С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса. Поэтому субъекты хозяйствования, чья деятельность имеет потенциальный риск, останутся в поле зрения контролирующих и надзорных органов», — отметил Леонид Анфимов. Он подчеркнул, что вместо проверок надзор может быть обеспечен с помощью иных форм работы. «Рейдовые мероприятия технологического, поверочного, технического характера будут обязательно проводиться. Я не думаю, что с ослаблением контрольной нагрузки на предприятия будет всплеск нарушений законодательства», — сказал глава КГК.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при КГК в соответствии с указом № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». Председателем этого коллегиального органа является Леонид Анфимов, в состав вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, ряда министерств и госорганов, а также бизнес-сообщества.

Среди основных задач совета — анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности и разработка предложений по повышению ее эффективности, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования, внедрение передового зарубежного опыта в этой сфере. «Главная задача совета в том, чтобы принятые документы по раскрепощению деловой инициативы не обросли подзаконными актами, рекомендациями, разъяснениями, толкованиями и прочим, что полностью исказит суть указа № 376. Наша функция — не допустить этого», — подчеркнул Леонид Анфимов.

В Беларуси начали разрабатывать критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок

Комиссия, которая будет рассматривать предложенные контролирующими и надзорными органами критерии оценки степени риска для формирования плана выборочных проверок, создана сегодня на первом заседании Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности.

На организационном заседании совета утвержден порядок работы его постоянных и временных комиссий, рассмотрены предложения для включения в план работы на 2018 год. Особое внимание уделено определению критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок. Такие критерии должны быть утверждены до 1 февраля 2018 года. С этой целью на заседании создана комиссия, которая будет рассматривать предложения контролирующих и надзорных ведомств.

«В комиссию войдут представители госорганов, имеющих право на проведение проверок. По сути, каждый орган будет разрабатывать для себя эти критерии оценки степени риска для включения субъектов хозяйствования в планы выборочных проверок и обкатывать их. Межведомственный совет, а также другие представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры не будут стоять в стороне. Таким образом, до утверждения критериев оценки степеней риска мы будем знать, на основе каких подходов определял их для себя тот или иной субъект проверочной деятельности, вносить предложения по доработке этих критериев», — пояснил руководитель КГК Леонид Анфимов.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при КГК в соответствии с указом № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». Председателем этого коллегиального органа является Леонид Анфимов, в состав вошли представители комитета, Генпрокуратуры, ряда министерств и госорганов, а также представители бизнес-сообщества.

Среди основных задач совета — анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности и разработка предложений по повышению эффективности, формирование ее прогрессивных направлений, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования, внедрение передового зарубежного опыта в этой сфере. Заседания совета будут проводиться не реже, чем раз в полгода для решения масштабных задач, а комиссии будут рассматривать отдельные вопросы более детально.