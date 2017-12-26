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На электронные торги выставлены 16 участков в пределах 20 км от МКАД. Цены от $2 тыс.
27.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Наиболее привлекательные по цене земельные наделы расположены в деревне Михановичи. Самый бюджетный вариант обойдется потенциальному покупателю в Br4 175 плюс 5% при условии, что на участок будет только один претендент. За эту сумму в аренду на 99 лет предлагаются порядка10 соток земли в водоохранной зоне реки Свислочь, коммуникаций нет, подъезд – в перспективе.
За Br14 тыс. на торги выставлен участок в деревне Березина площадью 15 соток. В отличие от более дешевых участков здесь уже ведется проектирование и строительство газопровода за счет собственных средств граждан (создан кооператив по газификации), а подключение к инженерным коммуникациям возможно после получения технических условий в соответствующих специализированных организациях. До МКАД отсюда ехать меньше получаса.
Самый дорогой участок предлагается в деревне Серафимово. За 14 соток придется выложить не менее Br20 тыс., зато какие-либо обременения и ограничения по использованию земельного надела отсутствуют. К участку подведены все необходимые коммуникации.
Заявки на участие в электронных
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