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В Минске начался суд над очередными таможенниками, обвиняемыми во взятках
27.12.2017 14:40 — Новости Экономики | Tut.by
В суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников Минской региональной таможни. Их обвиняют в получении взятки и пособничестве в получении взятки.
На скамье подсудимых 17 человек, трое из них — в клетке. Среди них начальник Молодечненского таможенного поста Александр Красавцев, который 2 мая 2016 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 1100 долларов.
Кроме него в прошлом году было задержано еще три сотрудника Минской региональной таможни, а также посредник. Год они провели в СИЗО.
Напомним, в прошлом году
В комитете также озвучили предполагаемые размеры взяток, которые получали сотрудники таможенных служб: услуги заместителя начальника отдела по борьбе с контрабандой и АТП Минской региональной таможни обходились представителям коммерческой среды в 500 долларов, а инспектора, непосредственно осуществлявшего таможенное оформление грузов в ПТО «Колядичи — Авто» — 50 долларов.
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Работники Минской региональной таможни на протяжении нескольких лет систематически получали взятки от представителей коммерческих структур за оказание...
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