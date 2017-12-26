В Минске начался суд над очередными таможенниками, обвиняемыми во взятках

В суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников Минской региональной таможни. Их обвиняют в получении взятки и пособничестве в получении взятки.

На скамье подсудимых 17 человек, трое из них — в клетке. Среди них начальник Молодечненского таможенного поста Александр Красавцев, который 2 мая 2016 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 1100 долларов.

Кроме него в прошлом году было задержано еще три сотрудника Минской региональной таможни, а также посредник. Год они провели в СИЗО.

Напомним, в прошлом году КГБ заявил о выявлении и пресечении коррупционной схемы из числа действующих и бывших работников Минской региональной таможни. Тогда в Комитете рассказали, что на протяжении последних нескольких лет сотрудники таможни через посредника из числа бывших работников систематически получали взятки от представителей коммерческих структур за оказание содействия в ускорении таможенного оформления грузов, а также проведении ненадлежащим образом операций таможенного контроля.

В комитете также озвучили предполагаемые размеры взяток, которые получали сотрудники таможенных служб: услуги заместителя начальника отдела по борьбе с контрабандой и АТП Минской региональной таможни обходились представителям коммерческой среды в 500 долларов, а инспектора, непосредственно осуществлявшего таможенное оформление грузов в ПТО «Колядичи — Авто» — 50 долларов.