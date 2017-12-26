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МВФ назначил нового главу миссии фонда в Беларуси

27.12.2017 15:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международный валютный фонд назначил нового главу миссии в Беларуси.


Жак Миньян. Фото: БелаПАН

Как сообщили БелаПАН в представительстве МВФ в Минске, с декабря миссию фонда по Беларуси возглавил заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ француз Жак Миньян.

Прежде, с июля 2015 года, миссию МВФ в Беларуси возглавлял американец Питер Долман.

Жак Миньян был в составе миссии МВФ, которая работала в Беларуси в ноябре нынешнего года.

Несмотря на приостановку переговоров по кредитной программе, между персоналом Международного валютного фонда и белорусскими властями сохраняется диалог. Дискуссии продолжаются, но при этом стороны по-разному смотрят на скорость необходимых реформ.

 
Теги: Минск
 
 
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Прежде, с июля 2015 года, миссию МВФ в Беларуси возглавлял американец Питер Долман.

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