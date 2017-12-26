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Франция призвала Беларусь отменить смертную казнь ради сближения с Евросоюзом
27.12.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Франции призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь ряди сближения с Евросоюзом и Советом Европы. Так в Париже отреагировали на оставленный в силе приговор для двух «черных риелторов» из Могилева. Об этом
«Франция выражает обеспокоенность в связи с решением от 20 декабря Верховного суда Беларуси приговорить к смерти Игоря Гершанкова и Семена Бережного», — заявил на брифинге заместитель официального представителя МИД республики Александр Жиоржини.
Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, в связи с этим случаем Франция «напоминает о своем неизменном неприятии смертной казни — повсюду и при любых обстоятельствах».
«Мы настоятельно призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь — это первый шаг к ее отмене. Подобное развитие событий облегчило бы сближение Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы», — заключил Жиоржини.
Ранее Евросоюз
Напомним, 20 декабря Верховный суд
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Так в Париже отреагировали на оставленный в силе приговор для двух "черных риелторов" из Могилева.
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