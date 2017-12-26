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Франция призвала Беларусь отменить смертную казнь ради сближения с Евросоюзом

27.12.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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МИД Франции призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь ряди сближения с Евросоюзом и Советом Европы. Так в Париже отреагировали на оставленный в силе приговор для двух «черных риелторов» из Могилева. Об этом сообщает ТАСС.


Приговоренный к смертной казни «черный риелтор» Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Франция выражает обеспокоенность в связи с решением от 20 декабря Верховного суда Беларуси приговорить к смерти Игоря Гершанкова и Семена Бережного», — заявил на брифинге заместитель официального представителя МИД республики Александр Жиоржини.

Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, в связи с этим случаем Франция «напоминает о своем неизменном неприятии смертной казни — повсюду и при любых обстоятельствах».

«Мы настоятельно призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь — это первый шаг к ее отмене. Подобное развитие событий облегчило бы сближение Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы», — заключил Жиоржини.

Ранее Евросоюз просил Беларусь заменить смертный приговор для «черных риелторов» на несмертельный.

Напомним, 20 декабря Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева. Они были признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых подлежат расстрелу, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года. На процессе все они отрицали, что лишали людей жизни. Жаловались на давление следствия и оговор со стороны подельников. Но суд оставил их жалобы без удовлетворения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Так в Париже отреагировали на оставленный в силе приговор для двух "черных риелторов" из Могилева.

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