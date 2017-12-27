Подводим черту: чем запомнился 2017 год и чего ждать столичному рынку жилья?

Однако выявленная зависимость хорошо «работает» только в кризисное время. Если попробовать сделать такой же график для периода экономического роста 2012-2014 гг., то мы даже близко не получим таких качественных результатов. В этой связи, предполагать дальнейшее развитие событий мы будем исходя из классических «взаимоотношений» между предложением и спросом.

План по вводу жилья перевыполнен, а новостройки дорожают?

Высокий или низкий спрос безусловно находит отражение в количестве выставленных на продажу квартир, однако не менее важная роль отводится застройщикам, которые пополняют рынок новыми объектами.

Огромный ввод приводит к избытку новостроек, из-за которого «раздувает» и предложение на вторичном рынке. Напротив, недостаточное количество новых квартир ведет к повышенному давлению на «вторичку» и сокращению предложения.

На днях представители Мингорисполкома предположили, что по итогам 2017 года план по вводу жилья будет превышен на 9%. В теории, высокий ввод должен вести к избытку предложения и давить на цены, однако этого не происходит. Более того, цены на новостройки растут и впервые за 10 лет сравнялись со вторичным рынком .

Происходящее означает, что даже будучи перевыполненным, «план» не соответствовал фактическому объёму спроса — рынку требовалось больше новостроек для поддержания ценового баланса. На 2018 год власти закладывают незначительный рост ввода: 720 тысяч квадратных метров против 700 тысяч в этом году. Это означает, что ждать образования избытка новостроек не приходится и в 2018 году.

Кредитное плечо или зависимость?

В начале 2016 года, когда цены на квартиры были самыми низкими за десятилетие, на рынок хлынул поток покупателей, чьи сбережения позволяли решать жилищный вопрос «здесь и сейчас». Однако накопления граждан не вечны — и год назад мы предполагали, что при прочих равных 2017-ый должен был пройти под знаком постепенного затухания покупательского ажиотажа.

Не произошло этого благодаря Нацбанку, которому удалось опустить ставку рефинансирования сразу на 7 процентных пунктов до очень низких (по меркам прошлых лет) 11%. Такое резкое улучшение ситуации для потенциальных покупателей квартир не могло пройти бесследно. Весь год мы могли оценить растущее влияние кредитов только из комментариев застройщиков и агентств недвижимости, сегодня у нас есть возможность пролить свет на реальное положение вещей.

Очень показательными данными с нами поделились в БПС-Сбербанке, который является лидером по приросту кредитной задолженности на финансирование (покупка или строительство) недвижимости с начала года. За 11 месяцев 2017 года здесь заключили 5184 договора по всей стране, примерно половина из которых пришлась на Минск.



