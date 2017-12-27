Смотрим с оптимизмом: итоги 2017-го в экономике и финансах

Sputnik продолжает подводить итоги уходящего 2017-го. Важно вспомнить и то, что так или иначе коснулось каждого белоруса — ситуацию в финансовой сфере и экономике республики. С какими результатами мы пришли к началу следующего года — в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь стала "гаванью" IT

В конце декабря президент Александр Лукашенко подписал по-настоящему революционный декрет "О цифровой экономике" — он также известен как "декрет о ПВТ 2.0".

Положения декрета создают беспрецедентные условия для ведения IT-бизнеса в Беларуси, привлечения иностранных специалистов и капиталов, а в теории — и развития всех других отраслей национальной экономики, от сельского хозяйства и до промышленности.

Кроме того, Беларусь официально узаконила технологии блокчейн, smart-контракты и криптовалюты — в этом страна стала одним из мировых лидеров. Пусть пока этот декрет не дал конкретных результатов для экономики, сам факт его принятия, как ожидается, даст толчок развитию страны в будущем.

Предпринимателям — свобода

Пожалуй, главный итог уходящего года — подписание декрета №7, согласно которому значительно упрощены условия для ведения малого и среднего бизнеса. Например, в некоторых случаях теперь можно начинать свое дело безо всяких согласований — попросту уведомив исполком. Заметно снижены требования к предпринимателям и возможное число их проверок.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко подписал декрет "О развитии предпринимательства"

Так как декрет был принят президентом сравнительно недавно, в 2017-м конкретных итогов он также дать не успел, однако первые положительные результаты могут быть уже в первом полугодии 2018-го.

А успехом уходящего года можно смело назвать сам факт предоставления либеральных условий для ведения бизнеса — правительство хочет увеличения доли малого и среднего бизнеса в ближайшие годы.

Ждем новый "декрет о тунеядцах"

© Sputnik/ Сергей Гунеев Лукашенко: заставлять "тунеядцев" работать будут местные органы власти

Действие нашумевшего декрета №3 "О предотвращении социального иждивенчества" было приостановлено президентом в марте 2017-го — этому предшествовали бурное обсуждение в обществе и несколько протестных акций.

Президент Лукашенко неоднократно подчеркивал, что отменять декрет он не намерен: документ был направлен на доработку и, наконец, в конце года попал на рассмотрение к главе государства. По словам представителей Минтруда, в новой редакции он будет направлен на стимулирование занятости, а не только штрафование "тунеядцев" — хотя к тем, кто откажется работать, санкции применяться будут.

Сбор на уплату социальных расходов сейчас с неработающих по-прежнему не взимают. Новая редакция декрета заработает "на полную" с 1 января 2019 года. Чиновники не исключают: называться документ может иначе.

Где же заветные "попиццот"?

Довести уровень средней по стране зарплаты до отметки в 1000 рублей или 500 долларов в эквиваленте требовал неоднократно президент. Выполнено ли требование — Белстат сообщит лишь в январе. Однако уже понятно, что заветные "попиццот" будут не всем.

Так, правительство связывает рост зарплат с повышением производительности труда: неоднократно заявлялось о том, что "впустую" увеличивать доходы не будут. Впрочем, некоторым работникам чиновники решили помочь: в конце года были повышены оклады университетским преподавателям, сотрудникам культуры и социальных учреждений, а также младшему медперсоналу. При этом чиновники признавали: темпы роста средней зарплаты немного отстают от планов, а заветные доходы будут не у всех.

С начала года уровень средней зарплаты, пусть и с переменным успехом, шел в рост: в октябре этот показатель был на уровне выше 800 рублей. Ноябрьских и декабрьских данных на данный момент нет, однако все указывает на продолжение роста. До отметки ли в тысячу рублей — будет известно позже.

Рубль стабилизировался, кредиты становятся доступнее

Успешным был 2017-й с точки зрения курсов валют: за 12 месяцев стоимость доллара изменилась незначительно — во многом благодаря особой политике Национального банка Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк рассказал о новых подходах начисления процентов по кредитам

Так, с начала года доллар подорожал чуть более чем на две копейки — на своих кошельках белорусы такого изменения почти не заметили, если не учитывать краткосрочного роста стоимости валюты в начале декабря.

Евро подорожал более заметно — на 31 копейку с начала января, однако эти изменения также оправданы общемировыми тенденциями. За 100Rub с начала года начали брать приблизительно на 18 копеек больше — этот показатель также достаточно хороший.

Кроме этого, с начала года Нацбанк несколько раз понизил ставку рефинансирования — до 11%, что повлияло положительно также на рынки кредитов и депозитов. Уже в следующем году регулятор обещает снизить ставки по кредитам, а в перспективе — окончательно дедолларизировать национальную экономику.

Инфляция побеждена?

© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко требует снизить инфляцию до однозначных цифр

2017-й вошел в историю и как год с минимальной за всю историю суверенной Беларуси инфляцией: впервые она снизилась до однозначных значений. Например, в 2016-м индекс потребительских цен составил 11,8%.

По последним (ноябрьским) данным, инфляция в 2017-м составила менее пяти процентов — такую задачу перед белорусским правительством ставили на пятилетку, однако она оказалась выполнена с опережением сроков.

По итогам же года уровень инфляции ожидается на уровне 5,5-5,6% — изначально эти прогнозы были менее позитивными. На следующий год чиновники исходят из консервативного сценария с уровнем индекса потребительских цен на уровне в 7%, однако есть возможность и того она будет ниже.

ВВП растет, хотя пока медленно

В прошлом году, несмотря на прогнозы правительства по росту в 0,3%, ВВП страны снизился — на 2,6%. На этот год прогнозы чиновников по темпам роста внутреннего валового продукта были достаточно скромны — 1,7%, однако еще в начале года многие были не уверены в том, что удастся выйти "в плюс", а не продолжить снижение.

Однако во втором полугодии экономика Беларуси по-настоящему "разогналась" — уже в конце осени темпы прироста Международный валютный фонд (МВФ) оценивал в 1,7%, а по подсчетам некоторых, он может составить в итоге и 2%. Точные цифры объема ВВП будут известны к середине января, однако точно то, что он растет.

На 2018-й правительство прогнозирует рост ВВП в 3,4% . Международные структуры подчеркивают: для таких показателей необходимо реформировать сектор госпредприятий, иначе рост стоит ожидать не более 2%.