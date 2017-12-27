Штормовой 2017-й. От недооценки бездействия к опасной восторженности

Привычное закручивание гаек и масштабная либерализация для бизнеса, небывалая протестная активность «тунеядцев» и IT-страна, запуск завода белорусских легковушек и призрачная зарплатная тысяча. Всплески надежды, внезапные повороты, долгие паузы, резкие разнонаправленные движения. Ожидание прорыва оптимистами, провала — пессимистами, и аккуратные предупреждения реалистов — всему нужно время и здравый смысл. TUT.BY — о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий 2017 год важным и неповторимым.

Интрига года: революционные декреты для предпринимателей и айтишников

Подготовка двух декретов, № 7 о развитии предпринимательства и № 8 о цифровизации экономики держала в напряжении весь белорусский бизнес и мировое айтишное сообщество. Президент отмел все бюрократические препоны для мелкого и среднего бизнеса, оставив в прошлом печати, ассортиментные перечни, драконовскую субсидиарную ответственность и намекнул на декриминализацию некоторых экономических статей. В конце года, выдержав паузу по Станиславскому, глава государства подписал и главный документ IT-страны, с которым Беларусь прогремела на весь мир как потенциальный крипто-хаб, страна смарт-контрактов и лояльного айтишникам налогообложения.

Протест года: весенние марши «нетунеядцев»

Вечером 17 февраля в центре Минска проходит несанкционированный «Марш рассерженных белорусов». Неожиданно многочисленный. Более двух тысяч человек требуют отмены декрета о тунеядстве . Еще более громкой акцией становится традиционный День воли, завершившийся брутальными задержаниями . Более 140 человек в итоге получает сутки и штрафы , а волна акций протеста прокатывается по регионам , но скоро сходит на нет — летом народу не до протестов, да и декрет обещают откорректировать. Весь год держит в напряжении возбужденное накануне Дня воли дело «Белого легиона». Преследование участников, подозревавшихся в создании незаконного вооруженного формирования и подготовке массовых беспорядков, прекратят только в конце ноября.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Эпопея года: декрет о тунеядстве

Декрет № 3 о предупреждении социального иждивенчества, в народе — декрет о тунеядцах — сопровождают скандалы. Народ возмущен, да и властям очевидны проблемы с администрированием. Налоговая рассылает около 470 тысяч «писем счастья», многие из получателей платить очевидно не смогут. Спешное введение понятия «трудная жизненная ситуация» проблемы не решает, еще больше усложняя процедуру выявления «тунеядцев». В итоге президент поручает не взыскивать сбор в этом году, а дорабатывать декрет. Документ трансформируется в декрет о содействии занятости , а подобраться к «тунеядцам» решают с другой стороны, обязав полностью оплачивать льготируемые государством для остальных граждан услуги. Заработать он должен с 2019 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Старт года: запуск завода «БелДжи»

В ноябре первый серийный белорусский легковой Geely Atlas сходит с конвейера завода «БелДжи». «Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась», — признается президент . Масштабы производства впечатляют энтузиастов и пугают скептиков — 60 тысяч машин в год с возможностью удвоения. Цены на новенькие белорусско-китайские «паркетники» тоже впечатляют . Как обеспечить массовый сбыт мечте? Это тянет на «загадку года-2018»



Фото: Павел Мурашко

Конфуз года: дело таможенников

«То, что мне представили фотографии при обыске у ваших сотрудников — это ужас. Огромная комната, полностью выложенная пачками купюр по десять тысяч долларов в каждой. И шага ступить негде», — впечатлился Александр Лукашенко. Уголовные дела в отношении таможенников — не редкость, но дело верхушки Ошмянской таможни стоит особняком. Во-первых, брали почти все — на скамье подсудимых оказалось более 50 человек. Во-вторых, сумма «заработка» — под миллион долларов на всех за пять лет. Судьба денег разная — 40 тысяч долларов сгнило, 160 тысяч откопали возле собачьей будки. Сроки — тоже разные, до 11,5 лет с конфискацией.





Цифра года: рекордно низкая инфляция

Третий год Павла Каллаура на посту главы Нацбанка запомнится не только поступательной валюты по паспорту">либерализацией валютного рынка, но и рекордно низкой инфляцией. Годовой прирост потребительских цен планировался на уровне 9%, но за одиннадцать месяцев благодаря благоприятной внешней среде и сдержанному росту доходов белорусов инфляция составляет скромные 4,4% . Теперь и международные эксперты признают, что инфляция в среднесрочной перспективе достигнет 5% . А пока Нацбанк обещает не останавливаться на достигнутом и переходить в режим тонкой настройки. Закрепиться на беспрецедентном для Беларуси уровне 5% будет непросто.

Призрак года: зарплата «по тысяче»

Весь год президент не устает напоминать о необходимости к концу году выйти на среднюю зарплату — 1000 рублей в месяц. Зарплаты растут вяло, средняя в ноябре достигает только 837 рублей, а реальные доходы и вовсе выходят в плюс только по итогам девяти месяцев. Впрочем, и президент отмечал: увеличение должно быть обосновано. Но задание пытаются выполнять. Эксперты констатируют: с третьего квартала роста реальной зарплаты опережает рост производительности труда, что может поставить под угрозу достижения властей по снижению инфляции. В итоге в среднем по тысяче белорусы, видимо, будут получать к концу 2018 года — средняя по будущему году зарплата составит 921−941 рубль в месяц.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тренд года: Безвиз введен и расширен

9 января Александр Лукашенко подписывает указ о безвизе для граждан 80 государств. Условия весьма жесткие — не более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт Минск. В конце года прикинули , что «дополнительных» гостей страны — около 80 тысяч. Голоса скептиков становятся тише, а с нового года в некоторых районах Беларуси безвиз для иностранцев увеличат до 10 дней. Ждем распространения «длинного безвиза» по стране и появления «еще более длинного безвиза», снимая шляпу перед МИД и другими сторонниками открытости.

Узник года: задержан Арбузов

12 апреля задержан совладелец холдинга Fenox Global Group, крупного производителя автокомпонентов, Виталий Арбузов. В поле зрения силовиков он оказался по подозрению в неуплате налогов. Первоначально называется сумма ущерба в 120 млн рублей, через полгода речь будет идти о сумме 40 млн. Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», последние годы позиционировал себя как больше как венчурный инвестор . Президент, который нередко комментирует громкие задержания , как это было с другим известным бизнесменом Александром Кныровичем, по владельцу «Фенокса» не высказывался. А вот член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский — похвалил .

Трагедия года: гибель солдата в Печах

5 октября становится известно о гибели военнослужащего в военном городке Печи . Сперва основная версия гибели Александра Коржича — суицид. 10 октября СК возбуждает дело возбуждено уголовное дело о дедовщине. Президент берет дело под жесткий контроль. Подтверждаются подробности гибели — тело Коржича нашли висящим в петле из брючного ремня, ноги связаны шнурком, на голове надета майка. Командира воинской части, в которой служил Александр Коржич, отстраняют от должности, в деле около десятка задержанных. Весьма жестко о проблеме высказывается министр обороны Андрей Равков. «Выявлены дичайшие факты преступной халатности ответственных лиц, их самоустранения от исполнения обязанностей, наличие изощренной системы издевательств, вымогания денежных средств, причем не только в отношении Александра Коржича. И все это в учебном центре, где, в отличие от войск, несопоставимо проще навести образцовый порядок и организовать подбор младших командиров», — возмутился Равков.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Речь года: Александр Муравьев

30 января инвестор «Мотовело» Александр Муравьев п олучает 11 лет колонии с конфискацией имущества по целому букету статей — мошенничество, хищение, уклонение от уплаты налогов.

Последнее слово опального бизнесмена многое говорит о правоприменительной практике в Беларуси.

— Объявили, что предприятие 29 апреля стало государственным. И снова команды, требования. Появилось письмо Шорца (мэра Минска. — Прим. TUT.BY) в адрес акционеров, что президент поручил обеспечивать высокие показатели роста, взгляд акционеров не совпадает с взглядом Мингорисполкома, поэтому вы нам акции безвозмездно отдайте. Я, когда показал письмо в Австрии, они разговаривать не могли.

В последующем — 9 человек в СИЗО. А что в газетах написали? Хозяин «Мотовело» развалил предприятие. Чиновники интервью дают: «Вовремя пресекли преступную деятельность, предотвратили массовое хищение товаров. Нужны небольшие средства, и все будет работать великолепно». Глава государства несколько раз проводил совещания по этому поводу. И каждый раз «бандиты, бандиты». Мне было страшно, я понимал, что меня закапывают, что после таких публикаций в СМИ я живым не выйду.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хайп года: майнинг

К середине года в Беларуси в дефиците оказываются мощные видеокарты, цены на них взлетают. Тогда многие белорусы впервые слышат, кто такие майнеры — люди, добывающие криптовалюты из производственных мощностей компьютеров. К концу года за курсом биткоина следит вся страна, активно обсуждая каждый взлет и отскок. Декретом президента № 8, который вступит в силу в марте 2018 года, криптовалюты получат официальный статус. И майните на здоровье.

Диспут года: школьно-гимназические будни

В середине мая президент требует пересмотреть время первого звонка в школах.

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», — считает Лукашенко . В итоге вместо наметившейся было дискуссии о реформе среднего образования обсуждение сворачивается до одного бытового вопроса. В августе — апогей дискуссии и множество недовольных родителей спешит высказаться. В итоге 80% школ все-таки переносят занятия на 9 утра . Части школьников приходится коротать время до начала занятий под присмотром тоже не слишком довольных новшеством учителей, но все быстро успокаивается, тем более Минобр подбрасывает новую тему — отмена экзаменов в гимназии после четвертого класса.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Надежда года: белорусское кино

В этом году на фестиваль «Лiстапад» впервые в истории международного конкурса дебютов попал белорусский фильм, «Завтра» Юлии Шатун. Впервые в новейшей истории страны появляется кино, способное на равных соревноваться за главный приз с лентами со всего мира. История «Завтра» — это хроника повседневности провинциальной белорусской интеллигенции, одна из немногих игровых картин, которые фиксируют жизнь в Беларуси здесь и сейчас. Кроме того, молодому автору удается точно сформулировать, что такое белорусская ментальность, «памяркоўнасць» и как с этим жить.

Память года: годовщина пика репрессий

Год 80-й годовщины пика репрессий прошел бурно, причем задействована оказалась не только оппозиция, которая защищала Куропаты , место массовых расстрелов репрессированных, от строительства бизнес-центра. Главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович заявляет , что белорусское общество созрело для создания национального мемориала скорби и памяти в Куропатах, коммунисты и члены БРСМ проводят в урочище субботник . А TUT.BY делает мощный спецпроект «Открытый архив» .

Порыв года: поиски Максима Мархалюка

Около двух тысяч волонтеров в сентябре помогают искать пропавшего 16 сентября в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка. Сперва поиск ведут милиционеры, потом к ним присоединяются работники различных предприятий, военные, спасатели и многочисленные волонтеры. Сотни неравнодушных людей помогают деньгами, техникой, экипировкой и продуктами питания. На поиски в Гродненскую область едут из Минска и других городов. Пока о судьбе ребенка ничего не известно.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

чик объявлен в международный розыск.

Драма года: финал Кубка Федерации

Переполненная «Чижовка-Арена» 12 ноября отчаянно болеет за белорусских теннисисток, сражающихся за главный командный теннисный трофей. Равновесие перед заключительной встрече с командой США — 2:2. И драматичный пятый матч, в котором Александра Саснович и Арина Соболенко все-таки уступают Кубок Федерации. Большим успехом маленькой страны называет выступление белорусок капитан нашей женской команды Эдуард Дубров. И большой надеждой всех болельщиков, поверивших в вероятность невероятного.