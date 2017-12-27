|
Реальные зарплаты белорусов в 2017 году выросли почти на 5%
28.12.2017 11:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Заработная плата белорусов за период с января по ноябрь 2017 года выросла в среднем на 4,9% (с 799 до 838,2 рублей), сообщает Национальный статистический комитет страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси
Как изменился доход в областях
Зарплата минчан и жителей Минской области увеличилась на 3,5 и 5,6% соответственно, в Гродненской области стали зарабатывать больше на 5,1%, а в Витебской — на 4,1%.
Сильнее всего изменился доход в Гомельской области — он вырос на 6%, а также в Брестской и Могилевской — на 5,3%.
Самые богатые сферы деятельности
Наиболее ощутимые перемены произошли в сфере промышленности — зарплаты выросли на 7,8%, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 7,5%. Финансовая и страховая деятельность для специалистов стала выгоднее на 4,5%, научная и техническая — на 4,4%.
Зарплаты в сфере строительства выросли на 2,1%, в транспортной — на 2,8%, в сфере информации и связи — на 1,7%. Работники сфер образования и здравоохранения стали зарабатывать больше на 1,7 и 1,2% соответственно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый высокий показатель роста заработных плат по стране — в Гомельской области.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии