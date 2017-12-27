Реальные зарплаты белорусов в 2017 году выросли почти на 5%

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Заработная плата белорусов за период с января по ноябрь 2017 года выросла в среднем на 4,9% (с 799 до 838,2 рублей), сообщает Национальный статистический комитет страны.

Президент Беларуси неоднократно требовал довести уровень средней по стране зарплаты до отметки в 1000 рублей (или 500 долларов в эквиваленте). Sputnik посмотрел, как сильно вырос реальный доход белорусов (на основании официальных данных).

Как изменился доход в областях

Зарплата минчан и жителей Минской области увеличилась на 3,5 и 5,6% соответственно, в Гродненской области стали зарабатывать больше на 5,1%, а в Витебской — на 4,1%.

Сильнее всего изменился доход в Гомельской области — он вырос на 6%, а также в Брестской и Могилевской — на 5,3%.

Самые богатые сферы деятельности

Наиболее ощутимые перемены произошли в сфере промышленности — зарплаты выросли на 7,8%, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 7,5%. Финансовая и страховая деятельность для специалистов стала выгоднее на 4,5%, научная и техническая — на 4,4%.

Министр труда рассказала, кто все-таки получит в следующем году "по пятьсот" >>

Зарплаты в сфере строительства выросли на 2,1%, в транспортной — на 2,8%, в сфере информации и связи — на 1,7%. Работники сфер образования и здравоохранения стали зарабатывать больше на 1,7 и 1,2% соответственно.