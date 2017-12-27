Нацбанк хочет сделать безотзывные вклады в рублях более привлекательными

Нацбанк отменил свои рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях. Об этом говорится в письме регулятора в адрес коммерческих банков.



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Согласно сообщения, на новые срочные безотзывные банковские вклады физических и юридических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше одного года не распространяются рекомендации, данные в двух письмах Нацбанка в 2016 году.

Кроме того, при размещении Минфином временно свободных денежных средств в белорусских рублях в банках на аукционной основе также не применяются рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по новым срочным депозитам юрлиц в национальной валюте.

С 1 августа 2016 года по срочным безотзывным вкладам физлиц со сроком выше 6 месяцев лимит был установлен на уровне ставки кредита овернайт Нацбанка, умноженной на коэффициент 0,9. Для юрлиц было 0,8 ставки по кредиту овернайт. На 1 декабря ставка по кредиту овернайт равнялась 12%.

Решения Нацбанка направлены на повышение привлекательности долгосрочных безотзывных вкладов в белорусских рублях.

Настроения от таких рекомендаций у участников рынка сдержанные. На их взгляд, данное решение выглядит в большей степени запоздалым и диссонирует с политикой дешевых кредитов. «Рубли не дают необходимую доходность», — констатируют они.