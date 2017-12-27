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В Беларуси открыты еще два месторождения нефти

28.12.2017 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси открыты два месторождения нефти - Восточно-Макановичское и Западно-Гировское, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть". Оба месторождения расположены в Речицком районе.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 куб.м в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. т, извлекаемые - в 389 тыс. т. Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, в январе начнется ее эксплуатация. По результатам освоения и проведения комплекса гидродинамических исследований структура месторождения будет детализирована, определен потенциал добычи и намечена дальнейшая сетка эксплуатационного бурения на месторождении.

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов "Белоруснефти", на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам.

 
 
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Оба месторождения расположены в Речицком районе.

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