В Минске опять не смогли продать Чижовский рынок

Сегодня состоялся конкурс по продаже Чижовского рынка, но в который раз на него не нашлось покупателя. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Сергей Пожога, minsknews.by

Коммунальное дочернее торговое унитарное предприятие «Чижовский рынок» расположено по адресу: Ташкентский проезд, 5. На продажу его выставляют уже не первый раз. Стартовая цена 28 декабря составляла 3,931 миллиона рублей.

— Нынешний конкурс по продаже Чижовского рынка признан несостоявшимся. Новую информацию о продаже объекта опубликуем в январе, — рассказали в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

Вполне возможно, потенциальных покупателей, которые хотели бы приобрести объект, останавливают условия его продажи. Будущему владельцу, к примеру, надо погасить кредиторскую задолженность, образовавшуюся на момент подписания акта приема-передачи.

Кроме того, есть и другие условия продажи. В частности, новому владельцу предстоит создать на базе имущественного комплекса универсальный рынок, сохранить профиль предприятия (сдача в наем собственного и арендованного недвижимого имущества) на срок не менее 5 лет со дня заключения договора купли-продажи с возможностью создания новых видов деятельности.

Также субъекту хозяйствования предстоит не позднее двух лет со дня заключения договора купли-продажи разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на реконструкцию универсального рынка в существующих габаритах и без изменения его параметров, с местами для продажи сельскохозяйственной продукции юридическими и физическими лицами, выращенной гражданами на приусадебных земельных участках (не менее 60 мест), с сохранением рядов по реализации непродовольственных товаров и оборудованием необходимого количества машино-мест для посетителей.

В течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на реконструкцию рынка надо приступить к строительным работам. До момента начала реконструкции универсального рынка следует обеспечить сохранение количества торговых мест, имеющихся у КДТУП «Чижовский рынок» на дату заключения договора купли-продажи, с обеспечением функционирования рынка, его надлежащего содержания с сохранением рабочих мест за работниками предприятия и арендных отношений с арендаторами. Кроме того, на приобретенной площадке по согласованию с администрацией Заводского района за счет собственных средств нужно организовать на период реконструкции рынка размещение временных навесов для проведения сезонной торговли.