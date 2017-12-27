МИНСК, 28 дек — Sputnik. Руководство ПО "Белоруснефть" определило порядок выплаты компенсаций автомобилистам, чьи машины пострадали из-за инцидента на одной из АЗС в Гродно, где на протяжении нескольких часов в баки вместо бензина заливали дизтопливо, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе компании.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Казус с топливом на АЗС в Гродно: какие последствия ждут автомобилистов

"Сеть АЗС "Белоруснефть" приносит искренние извинения всем автомобилистам, пострадавшим в результате инцидента на АЗС № 68 в Гродно. Компанией предприняты меры по минимизации последствий произошедшего: по записям камер видеонаблюдения определены автомобили, в бак которых попал не тот вид топлива. По факту инцидента проведено внутреннее расследование. Виновные лица привлечены к ответственности", — говорится в официальном заявлении.

С помощью сотрудников ГАИ Гродненской области с автовладельцами оперативно связались, "скорую помощь" для пострадавших машин организовали на двух СТО в г. Гродно.

"Все расходы, понесенные владельцами данных авто на станциях техобслуживания, будут компенсированы предприятием. Для этого пострадавшим необходимо обратиться в "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт", находящийся в городе Гродно на улице Дзержинского, 96", — разъяснили в пресс-службе.

Напомним, что 23 декабря на одной из заправок сети "Белоруснефть" вместо 95-го бензина в баки их автомобилей заливали дизельное топливо . В результате казуса около 30 авто получили повреждения. Позже стало известно, какие последствия могут поджидать водителей, и в какую сумму может обойтись устранение неисправностей.