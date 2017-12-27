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"Белоруснефть" оплатит ремонт машин, пострадавших на АЗС в Гродно
28.12.2017 13:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Руководство ПО "Белоруснефть" определило порядок выплаты компенсаций автомобилистам, чьи машины пострадали из-за инцидента на одной из АЗС в Гродно, где на протяжении нескольких часов в баки вместо бензина заливали дизтопливо, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе компании.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Сеть АЗС "Белоруснефть" приносит искренние извинения всем автомобилистам, пострадавшим в результате инцидента на АЗС № 68 в Гродно. Компанией предприняты меры по минимизации последствий произошедшего: по записям камер видеонаблюдения определены автомобили, в бак которых попал не тот вид топлива. По факту инцидента проведено внутреннее расследование. Виновные лица привлечены к ответственности", — говорится в официальном заявлении.
С помощью сотрудников ГАИ Гродненской области с автовладельцами оперативно связались, "скорую помощь" для пострадавших машин организовали на двух СТО в г. Гродно.
"Все расходы, понесенные владельцами данных авто на станциях техобслуживания, будут компенсированы предприятием. Для этого пострадавшим необходимо обратиться в "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт", находящийся в городе Гродно на улице Дзержинского, 96", — разъяснили в пресс-службе.
Напомним, что 23 декабря на одной из заправок сети "Белоруснефть" вместо 95-го бензина в баки их автомобилей
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Компания компенсирует все расходы на ремонт и обслуживание авто, которые владельцы машин понесли в результате путаницы с топливом на АЗС в Гродно.
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