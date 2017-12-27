Доллар и евро подорожали на предполследних торгах года

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг, сообщает Sputnik.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,9727

Евро — 2,3551

100 российских рублей — 3,4278

Таким образом, доллар в четверг подорожал — впервые за две недели. Впрочем, курс американской валюты увеличился незначительно, всего на десятую долю копейки. Более заметно подорожал евро — более чем на копейку.

Стоимость российского рубля на предпоследних торгах года немного снизилась. В целом же к корзине валют в четверг белорусский рубль подешевел на 0,11%.