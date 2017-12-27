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Доллар и евро подорожали на предполследних торгах года

28.12.2017 13:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг, сообщает Sputnik.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,9727
  • Евро — 2,3551
  • 100 российских рублей — 3,4278

Таким образом, доллар в четверг подорожал — впервые за две недели. Впрочем, курс американской валюты увеличился незначительно, всего на десятую долю копейки. Более заметно подорожал евро — более чем на копейку.

Стоимость российского рубля на предпоследних торгах года немного снизилась. В целом же к корзине валют в четверг белорусский рубль подешевел на 0,11%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость доллара изменилась незначительно, а вот евро стал дороже более чем на копейку.

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