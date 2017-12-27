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ASIC-майнеры для добычи криптовалют задержаны на границе

28.12.2017 13:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Брестская таможня начала два административных процесса отношении водителей-экспедиторов, который везли в Беларусь незадекларированные ASIC-майнеры для добычи криптовалют, сообщили на таможне.

Изъятие незадекларированного оборудования произошло в республиканском пункте таможенного оформления "Козловичи".

ASIC-майнеры для добычи криптовалют задержаны на границе
© YouTube / Таможенные органы Республики Беларусь
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"При осмотре грузового автомобиля "Mersedes", следовавшего из Германии на территорию ЕАЭС с сантехникой, с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные вложения в технологической нише полуприцепа", — рассказали Sputnik в четверг сотрудники Брестской таможни.

По их словам, при досмотре в полуприцепе были обнаружены три ASIC-майнера для добычи криптовалют.

Спустя час в этот же пункт пропуска прибыл еще один грузовик, в котором таможенники обнаружили три аналогичных устройства, которые также не были задекларированы, сказали собеседники агентства.

В обоих случаях общая стоимость чипов для добычи криптовалют составила по 12 тысяч белорусских рублей.

"Обнаруженные предметы не отнесены к товарам для личного пользования. В связи с недекларированием, они изъяты таможней до решения суда", — сказали на Брестской таможне.

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Там также напомнили, что в соответствии с законодательством, при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1500 евро и 50 килограмм. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 килограмм.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 90
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Сотрудники таможни с помощью специального оборудования обнаружили спрятанные в грузовике незадекларированные майнеры.

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